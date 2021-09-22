自我駐美代表處可能更名「台灣」一事曝光後，中共東部戰區宣布將在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練，接著海關總署發布暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，這是繼鳳梨之後又一次的農產品禁銷，將造成農產品出口的損失。

九二共識非票房毒藥

看來大陸有意在軍事與經濟上對民進黨政府施壓，但弔詭的是，這正是民進黨政府所樂見的。民進黨在新冠疫苗政策上以權謀私、草菅人命，造成支持者大量流失。面對2022年地方選舉以及2024年的總統大選，找回支持者熱情的唯一辦法就是重施故技，操弄兩岸對立。在民進黨政府看來，成本極低，卻收效甚大。

過去5年，由於大陸不願破壞兩岸感情，不希望民族復興進程被打亂，所以堅持和平統一，維持惠台政策。民進黨政府便有恃無恐，認為不承認九二共識也沒有「地動山搖」，只要不搞「法理台獨」修憲，中共也沒有武力犯台的理由。所以持續的挑釁，製造緊張，反而可以收穫政治利益，也可以名正言順的「親美反中」，持續向美國輸誠捐獻。這樣的操作，眼看中共正逐漸失去耐心，事實上民進黨政府開放萊豬和增加軍費，少數民進黨高層坐收利益時，台灣人民已經在為台海緊張付出高昂的代價。

國際情勢風雲變幻、台海兩岸詭譎緊張，人民不是無感，而是無力。面對日益威權的執政黨及渙散低迷的在野黨，感到無力回天。近日來國民黨主席改選，原本不被外界看好，認為是茶壺風暴的小事，但是因為張亞中的參選，幾場辯論下來，引起關注。張亞中一介書生，他的網路聲量與相關民調卻一路衝高，直追前任與現任黨主席，出現張亞中旋風。

台灣過去不是沒有終極統一的追求者，也不是沒有和平協議的提倡者，為何此時能吸引廣大黨內外民眾的注意？這是因為民眾對於兩岸困局所帶來的困頓與危險感到失望與不滿，越來越多人希望兩岸和平繁榮發展；對民進黨的無能失德的執政表現感到憤怒，希望有強有力的在野黨發揮監督制衡功能並推動政黨輪替，讓台灣民主回到正軌。

國民黨出現四共識

張亞中之所以能帶動風潮，來自他強大清晰的論述能力，他的兩岸政策雖然未必能獲得黨內外的認同，但是透過黨主席選舉的辯論，讓缺乏黨內政策辯論傳統的國民黨出現活力，強化共識。從幾位參選人在辯論場內外的言論可以發現，不但沒有分裂，新共識正在形成。

首先在認同上，國民黨已經沒有更名的問題，參選人都堅持「中國」兩字不會被去掉；也都相繼表示，身為台灣人，也是中國人，在民族認同上一致。這就為國民黨的兩岸政策奠定良好基礎，也為未來兩岸交流掃除不必要的心理障礙。

第二，在九二共識上，除張亞中對於「九二共識、一中各表」的詮釋有所不同，但是所有參選人都願意接受九二共識，不再視為票房毒藥。這有助於國民黨在進行兩岸交流時有明確可行的方向。

第三，除張亞中主張與對岸簽署「和平協議」，在改善與美國關係的方法上，與其他候選人有所不同，但基本上都認為應該繼續「親美和中」路線，追求兩岸和平，維持外部路線穩定。

第四，或許在理念側重有所不同，但是團結追求勝選的立場一致。參選人都體認國民黨沒有分裂的本錢，贏得2022年的地方選舉以及2024年總統大選重返執政，才能挽救危亡，撥亂反正，否則一切都是空談。

不論國民黨主席選舉結果如何，國民黨已經逐漸凝聚出共識，應不致分裂。期盼新的領袖能帶領國民黨依據現實重建論述，恢復戰力。獨立自主的空間與尊嚴是主流民意，兩岸和平也是萬民企盼。沒有人希望2024年的選舉選出訂立城下之盟的亡國之君，更不希望選出流亡政府和美國寓公。台灣已經走到和平與戰爭的邊緣，民進黨施政失敗天怒人怨，台灣亟需一個能夠給台灣帶來和平的執政黨，國民黨責無旁貸。