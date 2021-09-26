出乎意料之外，被認定是美國聯合盟邦共同抗中的印太四方安全對話（Quad）結束，公報中卻未提到中國與台海和平問題，加上華為公主孟晚舟獲釋，拜登政府似乎透漏一個訊息：與中國的激烈競爭正在降溫。

事實上，從9月9日從拜登打電話給習近平，表示美國無意改變「一個中國」政策，希望能確保競爭不會陷入衝突，趨勢就很明顯。15日，美、英、澳成立AUKUS防衛聯盟，雖然各方都認為這明擺著就是應對中國的，但領袖發言時都沒有提及中國，美方官員還澄清這項合作並非針對特定國家。我們注意到拜登政府官員不提新疆、西藏的人權議題已經有段時間了。

看來拜登想要改善與中國的關係。但為什麼？與中國激烈競爭不是講得很白嗎？有段日子新疆、西藏、香港、台灣議題幾乎是拜登政府官員發言的標配，現在則被「負責任的競爭」所取代。這句翻譯成大白話，似乎就是：競爭歸競爭，但我們不想和你打仗。

有可能是拜登政府發現對抗下去對美國並沒有實質助益。阿富汗的撤軍與澳洲取消法國潛艦訂單嚴重打擊了美國聯合盟邦的信譽。也或許是美國聯邦政府28兆美元負債的不可持續性，未來可能發生金融危機，需要中國合作維持穩定。

美國似乎不再逢中必反，口出惡言。果如此，台灣呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※