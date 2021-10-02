台灣民意基金會日前公布民調顯示，在政黨支持度方面，30.1％支持民進黨、19.3％支持國民黨、13.3％支持民眾黨，至於20歲至34歲年輕族群中，民眾黨的支持度超越國民黨，引發關注。對此，資深媒體人蔡詩萍昨（1日）在臉書指出，年輕人為何不喜歡國民黨？他認為並非是國民黨人常說的民進黨太會騙，而是國民黨自己的問題。他並直指國民黨主要問題是：當一個人競爭不過他人時，就說他會騙、心態仍高高在上、不從自己的大宅門心態裡走出來。

蔡詩萍在臉書直言，國民黨解釋年輕人不支持自己時，往往很輕易的，把答案推給「年輕人太天真」，但年輕人那麼好騙嗎？「當一個人競爭不過他人時，就說他會騙；當很多人都支持你不喜歡的人時，你就說大家都被他騙了。說完這些，現況有改變嗎？現況會改變嗎？」他認為，這才是國民黨最大的危機，渾然不知問題出在哪裡？老實講，這就是「阿Q心態」。

蔡詩萍透露，常聽一些國民黨的高層說他們若在位，一定「會重用年輕人」，但什麼叫「會重用」年輕人？難道說話的人，不是「心態高高在上」嗎？「網路化」「數位化」了，就一定表示年輕嗎？不斷在「長輩問候」的，年輕人會有感嗎？

另外，蔡詩萍也說，有時候數字會說話（國民黨的年輕黨員數，國民黨的民調支持度裡年輕人的低迷）；有時候個案會說話（唐鳳出線的年輕象徵，性別平權、數位世代），國民黨不從自己的大宅門心態裡走出來，那麼該覺悟的是國民黨，不是年輕人。

對此，有網友在該篇貼文底下留言表示，「感覺蔡大哥恨鐵不成鋼啊」，而蔡詩萍也現身留言說「一語中的，不然幹嘛還去關心它」。