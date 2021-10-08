針對主計長朱澤民昨天在立院財委會被質詢時，稱蚵仔麵線一碗約20元，國民黨文傳會主委凌濤今天質疑是「用1981的物價，管2021年的經濟」，嘲諷「一位活在40年前物價的主計長，如何管好台灣的民生經濟？」

凌濤表示，全球通貨膨脹持續發燒，各國政府都嚴陣以待之際，蔡政府的主計長卻連民生經濟數據都無法掌握，他嚴重質疑，這樣的政府，能管好台灣的民生經濟嗎？能讓人民安居樂業嗎？

凌濤指出，1981年的消費者物價指數（食物類）為42.76；2020年的消費者物價指數（食物類）已經增加到103.23，若用數據反推，朱澤民主計長的「20元」蚵仔麵線，大概是40年前的事。

凌濤說，更讓人遺憾的是，當民生物價不斷上漲，行政院長蘇貞昌竟不改護航本色，持續以「小事糊塗、大事清楚」為朱澤民勇敢護航，卻沒有直面解決人民痛苦的勇氣。凌濤強調，身為主計長，掌管國家財政預算數字，再小的數字都是國家大事，怎可糊塗帶過？

凌濤表示，20多年來，台灣薪水的成長速度都跟不上房價，疫情下的貧富差距又逐漸擴大。民以食為天，基層民眾要的僅是最基本的溫飽，然而主計長領著2020年的薪資，卻以為物價仍停留在1980年。他呼籲，對於絲毫不知民間疾苦、不食人間煙火，甚至反唇相譏的政府官員，應該要立即下台。