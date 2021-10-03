再過幾天就是雙十國慶，外交部特別製作「2021，台灣有你」的短片外宣，卻發生玉山主峰被誤植為瑞士阿彭策爾山區的畫面，這支影片已被翻譯成13種語言版本，透過外交部臉書、推特等平台播放。其實搞出這世紀大笑話，外交部非頭一遭，也絕不是再推給外包單位就能卸責。

外交部上回出包是在2017年12月，外交部推出第二代晶片護照，內頁原本應該是桃園機場的圖樣，卻變成美國華盛頓杜勒斯國際機場的照片，雖然不影響國人出入境辨識身分功能，但護照上中華民國的機場突然變成了美國人的機場，有損國格。

護照是由中央印製廠負責，美工認為原照線條太複雜，所以參考「網路」找了一張機場照片再加工，卻是張冠李戴，由於已印好20萬本，只好透過加貼「防偽貼紙」覆蓋誤植頁面，不僅多花1650萬元公帑解決，外交部領務局長陳華玉也負起行政責任下台。

沒想到，這回外交部連要替台灣外宣的影片都搞錯，直到被山友發現鬧笑話才知道出包，顯然對外宣傳也未到位。儘管外交部和外包廠商已致歉下架，但就如民進黨立委王定宇所說，這是不能接受的廉價錯誤，外交部連代表台灣精神的「護國神山」玉山都搞不清楚，怎麼推動加入聯合國呢？

尤其外包的電影公司，2019年以新創產業之姿，承包外交部首部虛擬實境VR片「雙橡園」打響名號，外交部還在新聞稿中特別提及；今年外交部要做國慶文宣影音短片，該公司也以最有利標拿下標案，顯然有一定實力，卻犯下不該犯的錯誤。

蔡政府明年度編列的媒體宣導經費超過11億元，外交部又代表國家門面，一再犯下如此廉價的錯誤，部長吳釗燮不慚愧嗎？