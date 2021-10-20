蔡英文總統出席高雄雙十國慶焰火致詞時，誇稱經過20年努力，高雄市已轉型為宜居城市。高雄從工業大城成為文化觀光重鎮，也宣稱亞洲新灣區、橋頭科學園區等半導體高科技廠商進駐，為台灣產業升級、創造更多就業機會。蔡總統誇讚在市長陳其邁「緊緊緊」推動市政下，高雄有了嶄新面貌。

然而，蔡總統才讚揚就自打嘴巴。農曆重陽節清晨高雄市鹽埕區荒廢閒置多年的「城中城」住商混合大樓一把無名火奪走46條人命，41人受傷。這場火災殞命的冤魂人數甚至高過7年前高雄市氣爆案。「城中城大火」不僅讓民眾驚覺到都會區孤苦無依老人、陸配等社會中下階層暨弱勢群體的惡劣處境，被迫選擇沒落舊市區公共設施，且必須在年久失修荒廢閒置大樓的廉價套房棲身，更暴露高雄市政府的都發、社福與消防安檢等部門執法怠惰與不公。這就是民進黨全面執政下掌握立法院絕對多數席次，怠於修正法令和監督施政，早已使相關法令缺乏前瞻性更與現實脫節。

猶記10年前陳其邁針對當時台中市發生火災導致9人死亡後，在謝志偉主持電視政論節目中發言，振振有詞地要求前台中市長胡志強「下台負責」外，還要求監察院調查此事。然在城中城大樓發生火災後，陳市長面對媒體提起10年前往事，媒體問及是否要比照時，陳其邁在鏡頭前愣住達數秒鐘，閃爍其詞顧左右而言他，這更暴露民進黨政治文化嚴以律人、寬以待己的雙重標準與偽善言行的真面目。

高雄慘狀的事實，歷歷在目。近年高雄人口呈現淨流失外，若走在高雄市區，即使不在舊市區，店面招租或降價求售廣告招貼隨處可見，消費景氣慘澹。去年高雄港全年貨櫃進出口吞吐數量竟落居全球第16位，甚至被對岸福建廈門港比下去。104人力銀行公布數據顯示，六都裡高雄市起薪水準列於末座，《遠見雜誌》公布高雄市競爭力在六都排名墊底等諸多負評。若非蔡政府先前對高雄市大肆輸送利多，高雄市總排名恐怕會更難看。

城中城大樓荒廢閒置乃至鹽埕區的沒落並非始至今日，民主政治更是責任政治，絕對權力導致絕對腐化。高雄市從台灣第二大城淪落到站尾包衰境地，實與民進黨長期壟斷當地執政權難脫關係。陳其邁當過高雄市區域立委、也曾當過代理市長，對高雄市政非門外漢，無法歸咎於南北差距、發展不均等藉口。同時，真正最應為高雄市衰敗負起政治責任的民進黨政治人物，如謝長廷、陳菊、管碧玲等人，於今卻都居高位、食厚祿，了無愧色。

因為缺乏治理能力的民進黨當權政客們只要祭出「台灣價值」、「本土政權」等空洞的意識形態符咒，大多數高雄市選民即便在「肚子扁扁、身無分文也會投英文！」假若高雄市民若無覺醒，步向衰敗蕭條困境不歸路的高雄市，將注定看不到盡頭。

（作者為自由撰稿人）

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