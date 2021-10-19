民進黨政府的「促進轉型正義委員會」，讓公眾調閱自己過去被監控的紀錄，使得現在位居高位的許多綠營政治人物極為困擾。促轉會這樣的作法，沒有讓社會真的轉型正義，也追求不了所謂的真相，反而製造新的社會不安與仇恨，極為不該。

民主自由不是天上掉下來的餡餅，也不是人類社會與生俱來，而是歷經數百年，甚至上千年先聖先賢流血流汗爭取而來的。任何研究歷史的人都知道，人類社會的形成，控制社會秩序的力量，最原始的就是用石頭、尖器、蠻力等等暴力來凝聚。在英美萌生民主自由思潮之前，人類近千年、數幾百年的社會及國家體制，都只有威權當道的專制及獨裁。以民進黨最為尊崇的美國來說，他們雖然號稱民主立國，但是早期的美國容許有黑奴買賣，女人沒有投票權，整個社會還是威權當道。

不論是從中華民國的歷史，或者從台灣近400年的發展史來看，台灣都經歷了長久的專制威權時期。國民黨早期統治是如此，日本統治時期也一樣。

研究歷史的人都清楚，當今主張台獨的不少人，他們家族曾在日本統治台灣時期當日本皇民，為日本人蒐集台灣人民的情資，甚至狗仗人勢，欺壓台灣人。這段不堪的歷史紀錄，不會比國民黨威權時期好看。

台灣真正的民主化不足30年。我們站在今天的民主舞台，應該把過去威權統治視為歷史進程的一部分，了解它、接受它，放下它。但很遺憾的，民進黨看待歷史的心態不正確，用仇恨去解讀歷史，造成難以接受及放下過去已發生的事，病態地鼓勵台灣人停留在過去，重拾仇恨，徒然給社會製造新的不安，以及永無止境的族群仇恨。

台灣威權時期的情治單位為統治階級服務，廣布線民蒐集任何可能威脅他們統治權的資訊，對社會任何可能不忠誠於統治者的士農工商，都想盡辦法監控。監控手法上，合法、非法的都有。監控的對象，不分男女老少，也不分藍綠紅。

舉個我採訪的實例，讓大家了解情治單位是怎麼跟監布建的。幾十年前美國組成一個選舉觀察小組到台灣來觀察選舉。情治單位對這些「美國來台灣找麻煩」的人全程跟監。除了自己單位人跟，還找上「黨外」內的一些人當線民，幫他們當面問這些美國來的人準備去哪裡，要見什麼人，以及他們這些人說什麼話。至於照片，他們跟我這個記者要。

威權時代，像這類的監控隨時隨地都在發生。對待美國來觀察選舉的人如此，平時表達一些異論的公務員也這般，寫文章批評時事的被監控，就連承審黨外人士所涉案件的法官照樣都被監控。

為了監控所有的這些對象，情治單位當然要廣為布建，在各個單位、階層、組織、公司行號內建立線民。而高中、大學學生，思想不成熟，對政治認知也不足，更是情治單位布建的最愛。況且情治單位布建的手法，蘿蔔和棍子並上，有能力抗拒情治單位布建的學生不多。我相信，如今飽受困擾的立委黃國書及一些曾經當過情治單位線民的民進黨政治人物，大多是在這種半騙半嚇的情況下，成了線民。

民刑事案件都有追訴期，幾十年陳年的威權監控檔案就應該讓它繼續封存，留待歷史學家研究，不應開放閱覽，把大家都想忘掉的舊恨惡夢，再一次拉回眼前，讓眾人不安，惡夢重現。

民進黨最喜歡講忘掉過去，著眼未來。最近，立委陳柏惟面臨罷免危機，被挖出了肇事逃逸、玩賭博性電玩等不堪回首的往事，民進黨就強調，誰無年少輕狂，要大家看陳柏惟的現在。可是民進黨政府遇到要製造仇恨、社會對立時，還是走挖舊恨、置新仇的老路。立委黃國書被挖出年輕時當線民只是其中一端，促轉會若再這麼胡搞下去，台灣將可能興起另一波政壇鞭屍風。

（作者為資深媒體人）