民進黨完全執政之後一直是重要的政治議題，最近兩個事件再度引起國人對轉型正義的關注，一是新潮流系立委黃國書曾擔任線民而宣布辭職，另一個事件是黨產會在19日上午針對救國團舉行財產聽證會，雖然是兩個完全不同事件，但都直指轉型正義的核心。

民進黨在2016年初的立委和總統選舉中大獲全勝，國民黨在立法院失去優勢的情況下，陸續通過了《不當黨產處理條例》以及《促進轉型正義條例》，隨後行政院並分別成立了不當黨產處理委員會（簡稱黨產會）和促進轉型正義委員會（簡稱促轉會），而黃國書案就是由促轉會揭露，而救國團案則是由黨產會主導。

黃國書案近日討論很多，而救國團案似乎並沒有受到太多關心，但這個案子卻因為瑕疵更多，更可能造成社會對立。轉型正義的正義，具有不可化約性，而且據此而排拒其他種類的正義和其他重要的價值（發展、和平、和諧、民主），簡言之，轉型正義不能成為清算鬥爭，同時必須兼顧社會的民主與和諧。

在19日的聽證會中救國團針對黨產會提出質疑22筆土地，提出契約文書顯示救國團才是實際購買人，並經過多個機關調查及會議討論，確認了政府未編列及籌措預算購買，方准予更正登記為救國團所有。

而黨產會認定無論救國團隸屬國防部總政治作戰部時期的性質，是否屬於政府機構，是否有別於一般行政機關，就認定其屬「附隨組織」，同時救國團相關文書契約也不予重視。

黨產會也忽視救國團的財產皆是正當取得，所有財務來源基本上都有勞務對價。不管是政府補助還是自立經營的結果，所有財產來源都是正當的，包括行政院還有公函，也證明救國團經費來源是正當的。但黨產會似乎均不願承認這些文件的合法性及有效性。

法政哲學家墨菲女士（Colleen Murphy）在2017年提出，國家處理威權時期諸多不義事宜的制度和作為，是否正義取決於這些制度和作為是否有助於（或在多大程度上有助於）社會轉型，她所謂的「社會轉型」，指的是公民彼此之間及公民與國家之間關係正常化的轉型。

從墨菲女士提出的建議來看黨產會處理救國團土地資產的做法，筆者提出兩個質疑：一、黨產會處理「威權時期政府系統性侵害人權、奪取國家資源」之制度和作為是否正義，是依據什麼原則標準來判斷？二、黨產會處理救國團資產是否兼顧社會的和平發展與民主和諧？

蔡英文總統在談到黃國書事件時特別強調轉型正義非清算鬥爭，如果真是這樣，不妨認真思考如何以正確的心態看待救國團。

（作者為大學退休教師）

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