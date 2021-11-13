一場宴席裡蛇鼠雜陳，有上市上櫃老闆、有藍營金主、有浮報健保費的醫生、有大陸公務員、還穿梭一些鶯鶯燕燕倒酒博歡……。一個國家公務員、一個政府高官、一個前程似錦，正待更上一層樓的明日之星，難道一點警覺性都沒有？或許這就是他虛偽面具下的真面目，道貌岸然的防疫之神，原來下了神壇跟一般世俗政客沒兩樣，貪杯、愛現、留連女色、樂不思蜀。

不是口口聲聲｢抗中保台｣嗎？不是義正嚴詞訓令選錯國籍的｢小明｣不准回台麼？為什麼座上賓客有美艷如花的大陸福建平潭招商局副局長就樂不可支、放懷高歌？把她趕出去不准回來呀！

說是朋友邀約，總該問問是什麼場合、有哪些人吧！就算臨時赴約，但看席上情形或人頭不對，打個招呼、敬兩杯走人也行啊！你是領國家薪水的公務員耶！怎麼就這樣留下來而且如眾星拱月般的飆歌、喝酒、扭腰款擺嗨翻了天。而且聽說不只是一攤，網路流傳了好幾支影片，都是這般德行，可見素來就是如此，多少也替公務員保留一點形象麼！

宴席中有大陸公務員、有親藍人士、有上司公司財閥、商界、學界雲集，新上任的調查局長王俊力你的工作來了，公務員如此行為是否合宜應該調查一下吧！

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