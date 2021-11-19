民進黨全代會11月14日召開，適逢中共8-11日也召開六中全會，今次六中全會出台第三份《歷史決議》引起國際矚目，其重要性在於中共歷史上每遇到發展瓶頸造成黨內重大分歧，領導人透過黨內機制深刻反思錯誤，凝聚《歷史決議》共識，蓄積發展能量再出發，向好發展成就。民進黨無法處理國家定位難題，全代會該不該深刻反思呢？

1986年，民進黨創黨，1991年通過《台獨黨綱》、1999年通過《台灣前途決議文》、2007年通過《正常國家決議文》，這三份在國家定位彼此矛盾的歷史文件並存於民進黨黨綱之中，既要建立新而獨立的國家、又要承認台灣已是獨立的國家，他現在的名字叫中華民國，還要承認台灣是主權獨立的國家但有必要正名、制憲、加入聯合國。彼此矛盾、新不取代舊，能不亂嗎？

民進黨「當時」是在野黨，黨員和支持者愛哪個版本黨綱打迷糊仗倒也無所謂，但是現在是執政黨，國家主權定位莫衷一是，不混亂嗎？台灣人民在國際場合看到中華民國國旗痛哭流涕，在台灣看到卻無法肅然起敬，這能不歇斯底里嗎？

總統蔡英文兼任民進黨主席，無力改變國家的「維持現狀」，可以先改變黨綱對於國家定位的紊亂，否則連思想四分五裂的「黨主席」都做不好，怎麼做好全民總統。台灣民選總統以來，蔡總統完全執政6年，人民卻提出14個公投案反對國家重大政策，已通過7個，還有4個在12月18日面臨嚴峻挑戰，「謙卑就甭提了」，蔡總統剩餘任期不多，應該深刻反思：究竟要把台灣帶到哪裡去呢？

中共是極權國家，黨員與人民長期規訓下，還知道深刻反省錯誤、化解歧異。創黨24年，出台第一份《歷史決議》，創黨60年，出台第二份《歷史決議》，創黨100年，出台第三份歷史決議。習近平想留名青史，想解決鄧小平時代對外「韜光養晦」、對內「先富起來」貧富不均的大問題，也想為自己把中國強起來走向國際預留伏筆。

民進黨創黨35年，台獨之路走得通嗎？深刻反思在哪裡？《歷史決議》在哪裡？

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