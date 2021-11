民進黨政府在立陶宛設立的「台灣代表處」於11月18日正式掛牌。我政府在無邦交國家設立代表處並不奇怪,但是在立陶宛設處案卻有詭異之處。

首先,我政府外交資源有限,必須做妥善的運用,以免浪費公帑。在無邦交國家設立代表處必須考量有無必要性,包括雙邊經貿往來是否密切、能否擴大台灣外銷市場?當地僑胞是否眾多、旅外國人急難救助案件是否頻繁?

立陶宛地處歐洲西北端,人口只有280萬,是標準的偏遠小國。若依前述衡量標準,根本不值得設立代表處。民進黨政府先前裁撤駐挪威代表處,如今卻設立駐立陶宛代表處,完全沒有一致的標準。

其次,在立陶宛設立的「台灣代表處」,英文名稱是「Taiwanese」而不是「Taiwan」。前駐紐西蘭代表介文汲表示,Taiwanese的名稱相較於Taiwan是降格,強度也弱化。

去年民進黨政府在索馬利蘭設立「台灣代表處」,英文名稱是「Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland」,顯然更為正式。因此介文汲質疑民進黨政府究竟是如何交涉的,應該要好好解釋一下。

第三,我政府過去與友邦建交後,都會提供適當的援助。因為我政府在當地設立大使館,可以懸掛國旗,有助提升我國國際地位,同時對需要外援的邦交國提供援助,善盡國際責任。

但是在無邦交國家設立代表處,著眼點應該是互惠互利,而不是我方提供援助。然而,民進黨政府在立陶宛設處,卻處處「圖利」立陶宛,包括外貿協會於9月15日舉辦「立陶宛線上採購洽談會」,為24家立陶宛食品業者在台灣推銷產品。國發會於10月率領65人經貿考察團前往立陶宛,簽訂6項合作備忘錄。民進黨政府一味「巴結」立陶宛的作為,令人懷疑雙方是否有不可告人的秘密協議。

民進黨政府為了「台灣代表處」的虛名大費周章,真的值得嗎?

