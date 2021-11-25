民進黨政府在立陶宛設立的「台灣代表處」於11月18日正式掛牌。我政府在無邦交國家設立代表處並不奇怪，但是在立陶宛設處案卻有詭異之處。

首先，我政府外交資源有限，必須做妥善的運用，以免浪費公帑。在無邦交國家設立代表處必須考量有無必要性，包括雙邊經貿往來是否密切、能否擴大台灣外銷市場？當地僑胞是否眾多、旅外國人急難救助案件是否頻繁？

立陶宛地處歐洲西北端，人口只有280萬，是標準的偏遠小國。若依前述衡量標準，根本不值得設立代表處。民進黨政府先前裁撤駐挪威代表處，如今卻設立駐立陶宛代表處，完全沒有一致的標準。

其次，在立陶宛設立的「台灣代表處」，英文名稱是「Taiwanese」而不是「Taiwan」。前駐紐西蘭代表介文汲表示，Taiwanese的名稱相較於Taiwan是降格，強度也弱化。

去年民進黨政府在索馬利蘭設立「台灣代表處」，英文名稱是「Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland」，顯然更為正式。因此介文汲質疑民進黨政府究竟是如何交涉的，應該要好好解釋一下。

第三，我政府過去與友邦建交後，都會提供適當的援助。因為我政府在當地設立大使館，可以懸掛國旗，有助提升我國國際地位，同時對需要外援的邦交國提供援助，善盡國際責任。

但是在無邦交國家設立代表處，著眼點應該是互惠互利，而不是我方提供援助。然而，民進黨政府在立陶宛設處，卻處處「圖利」立陶宛，包括外貿協會於9月15日舉辦「立陶宛線上採購洽談會」，為24家立陶宛食品業者在台灣推銷產品。國發會於10月率領65人經貿考察團前往立陶宛，簽訂6項合作備忘錄。民進黨政府一味「巴結」立陶宛的作為，令人懷疑雙方是否有不可告人的秘密協議。

民進黨政府為了「台灣代表處」的虛名大費周章，真的值得嗎？

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