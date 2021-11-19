李光耀名言：「大象造愛踐踏草木」。此次中美會談，很可能「踐踏」了台獨同志們美好的期待。

11月16日中美首長視訊會談，習進平直白地說：以最大耐心和誠意，爭取和平統一中國。若台獨勢力突破紅線，則必採取斷然措施。據新華社報導，拜登總統當場表示：「美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持『台獨』，希望台海地區保持和平穩定」。而在會晤後，白宮新聞通稿中，刻意省略這項不支持台獨的「宣示」。

16日會晤後，拜登在抵達新罕布夏州機場停機坪向記者表示：他與中國國家主席習近平進行了很好的會晤，接下來還有很多工作需要跟進。中美雙方同意成立四個工作小組，在一系列議題上進行合作。同時，拜登鄭重告訴記者：「美方不『鼓勵』台灣獨立，但鼓勵台灣根據《與台灣關係法》的要求行事。」

拜登選擇以「不鼓勵台獨」取代在會談中「不支持台獨」的說法。補救白宮通稿上的「遺漏」。實際上，此次中美視訊會談只是中美高層各項會談「序幕」。雙方會後即刻要協商組成四個「工作小組」，研討一系列議題。如果，拜登在機場沒有親口說出「不鼓勵台獨」這句話，「四個工作小組」可能胎死腹中，也就談不下去了。

當然，為應付國內反華勢力，11月17日，美媒稱：拜登正考慮在本月底正式對北京冬奧會實施外交抵制。拜登必定要跟上美國國內「反華大潮流」。為了今後各項選舉及民主黨支持率，必須要這樣做。

如果，將中美比喻成兩頭大象。美國象餓慌了，想分享中國象身邊的「糧草」，緩和臉上敵視態度，又不肯讓出自家「勢力範圍」（領土）。暫時搖尾示好，到了吃飽喝足，再鼓起餘勇，將勢力範圍爭霸戰繼續打下去。台獨志士們如戰場上草木，來回被「踐踏」。（作者現居紐約）

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