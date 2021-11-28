我在美國唸書的時候，學的是國際政治、外交政策，被告誡可以描述、解釋美國的外交政策，但是絕對不要去批判內政外交，免得萬一被舉發干涉內政而被驅逐出境。即使回國多年，我寫美國外交，不願意批評內政，包括去年他們總統大選的紛爭，這是起碼的禮貌。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫說，「在日本常吃萊豬從不認為有問題」，那是各人意見表達，無傷大雅。然而，他話鋒一轉，說「反美豬是一場非科學，非理性的政治運動」，那是對反萊豬者的嚴重侮辱。

他又說，美國的目的是讓美豬打入歐盟和中國市場，「希望台灣能給出一個背書」。這是他個人的判斷，應該尊重。只不過，美國大牌豬肉商為了外銷中國，已經改弦更張，在胡說八道什麼？憑什麼把台灣當做生意的棋子？

更糟糕的是，他指控如果台灣只知道索取，而不願意付出和承擔義務，連一點小忙也不肯幫的話，「我想日美的挺台之聲，說不定會漸漸削弱」。這傢伙，可知道台灣每年跟美國進口多少武器跟農產品，難道還不夠？

雖然那是他在日本的電視對談，卻是用中文臉書轉傳，擺明的是要教訓台灣人。相當沒有教養，還自以為是上國派來的代表嗎？

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