美國總統拜登籌謀多時的民主峰會，台灣獲邀請參加並由駐美代表蕭美琴和行政院政務委員唐鳳領銜與會，好不風光。不過《路透》12日報導，唐鳳演說時展示的簡報圖片中，一張將台灣及中國標示為不一樣顏色的地圖，引起美國官員驚慌失措。後來在白宮的要求下，唐鳳的畫面被剪掉，僅出現聲音，國務院表示是「無心之過」。

這消失的畫面若是發生在極權國家，例如中國大陸的央視實也不足為奇，但發生在民主大國美國身上，尤其在標榜民主盟國陣營的領袖峰會上，就格外顯得扞格不入。想當武林盟主的美國老大哥，不僅矮化台灣代表層級，更是羞辱刪除台灣領袖代表的畫面，總統府事後鼻子摸一摸悶不吭聲。

美國官員所說「無心之過」係指唐鳳簡報使用的地圖畫面，或指唐鳳簡報時畫面被刪，尚不清楚。不過，唐鳳演講所使用的是南非非政府組織「CIVICUS」根據世界各國公民權利開放程度進行排名的地圖，台灣被標示綠色「開放」；中國、寮國、越南和北韓被標示紅色「封閉」。容易引人聯想「一中一台、互不隸屬」？

是不是「無心之過」見仁見智，唐鳳可以揣著明白裝糊塗，不過美國白宮和國務院「卡掉畫面」的舉措再明白不過：即使擎舉民主大旗的峰會上，美國老大哥賣力演出，口號喊得聲嘶力竭，依然不會踰越「一個中國」那條紅線，台灣小弟清醒了嗎？但萊豬還是必須吃、軍火還是必須買，沒錢買可貸款給你，本息要明算帳！

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