四大公投正方原本遙遙領先，讓民進黨政府產生危機意識，開始濫用國家資源進行鋪天蓋地的宣傳，蔡總統訴求「國家隊」團結，把公投政策討論當「認同戰」打，蘇貞昌院長則帶領一票黨政官員厚顏欺矇人民，暴露掌權前後立場矛盾、背棄民主價值、政策罔顧人民福祉、施政缺乏縝密規畫等問題。兩個月來反方支持度雖上揚，但依然在綠營基本盤內，但新北市長侯友宜在關鍵時刻的「千字文」卻有如震撼彈，可能讓投票結果翻盤。

不沾鍋引發非議

四大公投進入決戰階段，國民黨支持者唯恐領先態勢被翻轉，無法體現對民進黨政府不信任投票的民意，因而陷入焦慮，有人炮口轉向內部，認為主席朱立倫領導不力、新北市長侯友宜太過低調，炮火相當猛烈。讓國民黨陷入自我分化困境，應是民進黨之所願，但對希望以公投展現人民力量的成熟公民社會而言，卻是傷害。

公民投票的本意，是人民對公共政策或立法的直接意見表達，並非政治權力歸屬的爭奪，也不是政黨對決。民進黨政府自知，四項公投中的三項，主張前後反覆，經不起事實檢驗，尤其公投綁大選、反萊豬、珍愛藻礁案支持者眾多，反方理由缺乏說服力，因而企圖運用其政治版圖較大、政黨認同者多於國民黨的優勢，迴避政策的理性討論，以政黨對決方式粉碎國民黨與民間團體的合擊。

國民黨基於結合各方力量共同推進公投的考量，也以「四個同意」對抗民進黨的「四個不同意」宣傳策略，因而形成政黨全面對決的氛圍。但部分國民黨執政縣市首長有選區與個人因素考量，不能完全配合黨中央的宣傳，卻引起部分藍營支持者反彈。朱立倫主席為了緩和內部歧異，表示除國民黨主提的公投綁大選與反萊豬兩案外，其他案可以尊重黨員的不同意見。

朱主席身段雖柔軟，卻無法統合矛盾，特別是侯友宜，不參加國民黨所有宣講與遊行活動，引發黨內強烈的非議。有人指責他不贊同重啟核四，為民進黨製造了破口，對藍營造成莫大壓力，更有國民黨中常委開炮，要求討論侯不沾鍋問題，還有與會者要求朱主席慎重考慮不提名侯連任，另有黨員主張開除侯的黨籍。

獲中間選民認同

部分黨員從政黨對決角度出發，認為必須全黨立場一致，與民進黨決一死戰，凡持異見或脫隊者都是叛徒，而侯自認為民意支持度、政治能量大於國民黨，希望與藍營若即若離，才能持盈保泰，對他未來的政治發展較有利。

沒有錯，國民黨目前政治版圖確實較小，國民黨的主張在整個民意結構中，未必居於多數，地方也會有不同的政策需求，譬如珍愛藻礁公投若通過，台中火力發電機組勢必要增加，盧秀燕市長不得不從地方利益出發，對珍愛藻礁案保留態度。若強求所有從政同志立場一致，可能使其失去地方民眾的青睞。

國民黨政黨認同度偏弱情況下，像侯友宜這種藍營色彩不濃的政治人物，保持低度政治化形象，避離涉入黨際爭議與對決，維持一定程度的獨立色彩，實際上也可以獲取一些中間選民的認同，擴大支持面，拓展票源，最終可以為國民黨帶進紅利。國民黨支持者應認清，四項公投若通過，固然有助於聲勢提升，但無關政權歸屬，如果堅持從政黨員必須一體同行，否則就要譴責甚至嚴懲，反而陷入執政黨分化的計謀中，變得更不團結，削弱自身的實力，不利於未來的政治競爭。基於未來重回執政的考量，公投若能齊一步調固然好，但也不必強求，更不必為了達成次要目標而妨礙主要目標的策進，與其苛責侯友宜等地方首長，不如將槍口集中在批判民進黨冥頑不靈的政策，揭發濫用國家資源操控民眾認知的真相。

國民黨內苛責侯友宜雖然不應該，但他的「千字文」卻對國民黨造成嚴重傷害，重創一些曾經在2018年選戰為他盡心盡力與民進黨網軍作戰的同志，尤其身為黨員，又是當前民意支持度最高的政治人物，背負眾多人民的期許，要珍惜羽毛。