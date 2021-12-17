新冠疫情拉警報！台北市和桃園防疫旅館連續發生群聚染疫事件，同時也發生一名印尼漁工在採檢確診結果未出來前，就離開指定的檢疫處所搭機到澎湖，一連串事件引發社會對疫情擴散及中央疫情指揮中心是否刻意隱瞞疫情的疑慮。

指揮中心的防疫作為向來只懂得「上頭口說」的上半套，卻疏於最重要的「執行防疫」下半套，導致今年5月華航諾富特防疫旅館群聚感染事件大爆發，讓全台民眾都深陷疫情之苦。

華航諾富特群聚事件會發生，簡單說就是指揮中心只會下指令，要求防疫旅館應該「分層設置，管控人流」，卻不懂得應如何執行指令，以致旅館人員沒有明確分艙分流，而且連飯店最基本的員工每日健康管控都做得不周全。

華航諾富特事件的教訓是：不管是3+11，或5+9、7+7，或什麼樣的檢疫組合程序，在集中檢疫、居家檢疫及自主健康管理期，都必須確實管控防疫旅館出入及受檢疫人的行動，否則只要過程中有破口，就會功虧一簣。近日台北、桃園的防疫旅館重蹈覆轍，又爆發了群聚感染，顯然諾富特事件的檢討改善沒有落實。

而另一項令人詬病的是，這回群聚事件還牽涉到防疫單位隱瞞疫情的疑弊。桃園這處防疫旅館早在本月11日就有一個案例確診，但防疫單位卻密而不宣，還讓這家旅館繼續讓旅客入住，一直到疫情擴大，瞞不住了，才在15日開始撤離房客。這也難怪那些在11日以後入住的旅客要生氣，這不是擺明旅館為了賺錢，桃園市政府和指揮中心為了面子，而無視房客的生命安全。

對於此次桃園防疫旅館的群聚感染，目前還未有答案，有些專家懷疑是空調、送餐人員或環境感染等，但歸根究柢還是和諾富特一樣，出在防疫旅館的整體防疫警覺及作法都不足。

以16日發生確診印尼漁工未等到PCR檢測結果，就擅自搭飛機自高雄飛到澎湖事件來看，也同樣印證防疫的螺絲鬆了。

這名印尼漁工是專案引進的移工，依指揮中心11月11日發布的辦法，他在入境完成集中檢疫所檢疫14日的程序後，還必須進入勞動部指定的地點銜接自主健康管理7日，期滿前並由雇主再做自費採檢。依指揮中心的說法，這名印尼漁工是在自主健康管理期滿之後，由雇主自費再幫他做PCR檢測，才檢出他確診。這等於是說，這名漁工未等待檢測結果就離開自主健康管理處所是理所當然，也不關防疫單位的責任。

指揮中心這樣的卸責之詞，即使為真，也等於承認了現行的防疫作為就是「光說不練」。雇主既然要幫漁工做PCR檢測，指揮中心為何不要求雇主必須在自主健康期滿前就採檢？這採檢的前與後差別可能就只有一天，但僅這一天，就可能對防疫造成重大衝擊。

指揮中心得趕緊把防疫漏洞補好了，尤其執行上必須嚴謹落實，否則面對農曆年前的返鄉潮，只怕指揮中心會更手忙腳亂了。

（作者為資深媒體人）