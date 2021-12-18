當民進黨前主席卓榮泰宣稱：「國民黨的四個同意就是四個放棄，四個同意就是中國共產黨的四個利益」；側翼組織高唱：「投下四個不同意，拒當中共幫兇」、民進黨發言人呼籲：「不要受到中共認知作戰的左右」、國安局成立「防範中共及境外勢力藉機操弄4項公投議題」專案時，這個蔡政府的悲涼，直比此波大陸冷氣團還冷！

面對眼前的朝大野小、權責制衡嚴重失調，1218四項公投，顯已是僅存的，唯一可維持台灣民主透明政府的最卑微之作！然蔡政府食髓知味，深知屢次鼓動、玩弄「仇中」意識，皆可讓蔡政府滿載而歸。因此，就連在1218全是民生議題的公投上，也要全力操弄「芒果乾」！誠如資深媒體人李艷秋所感嘆的：四項公投的內容是什麼，真的不重要了。當蔡英文總統說：「台灣隊友站出來，不要讓台灣亂下去」；駐日代表謝長廷說：「要透過這次公投，釐清親美或親中」；副總統賴清德說：「公投過，台灣危矣」；行政院長蘇貞昌說：「反萊豬就是親中賣台，親中勢力配合中國亂台灣」！蔡政府的成日狂灑狗血，就像罹患尿失禁一樣，不但把自己弄得一身髒，也讓無辜的民眾在呼吸之間滿是污穢！

民眾支不支持「萊豬」、「核四」、「三接」，以及「公投綁大選」，到底跟「中共幫兇」、「親中賣台」何干？蔡政府與其如此瘋咬「反萊豬」、「反核」、「反三接」，以及希望「公投綁大選」的民眾就是「中共同路人」，何不乾脆立即啟動「台獨」公投，如此一來，不就可據實判定，究竟有多少台灣人民，真正願意挺身支持台灣獨立？但蔡政府豈又真敢如此這般！

觀察蔡政府自執政以來，在實質「台獨」議題上極力繞圈迴避，只玩淺薄弱智的「正名」把戲，而讓獨派氣急敗壞至極！然同一時間，卻又慣以「中共幫兇」、「親中賣台」的狗血，狂灑不同意蔡政府施政方針的台灣人民。摧毀這種「灑血壯膽」的爛招，就該像李艷秋所說，「這次公投，可能是最後一次，也是唯一一次」，是在民進黨「極權統治」孵化前，人民可以表達強烈警告的唯一機會！那麼，去你個「公投」就是「投共」，就是讓蔡政府「狗血淋頭」的最好棒喝！

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