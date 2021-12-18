古有「神功護體」，今有「萊豬護台」！但如果今天非要養出「萊豬」的並不是美國，蔡政府哪有可能蠢拿人民的健康做籌碼？

日昨彭博社（Bloomberg）報導，台灣最終的公投結果如若是「同意」禁止萊豬進口，則蔡英文總統將陷入以下的兩難困境：一、遵照人民意志禁止萊豬，但可能因此觸怒美國這個最重要的政治與軍事支持者。二、違抗民意，持續對萊豬敞開大門，但即刻得面對2022年地方選舉，恐遭選民以選票修理蔡政府的連鎖後果！

易言之，就彭博社的最新專業財經觀點，其報導事實通篇未曾言及《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），此等同直接唾面總統府發言人張惇涵於17日所說：「台灣已申請加入CPTPP，蔡政府擔心反萊豬公投若過關，將衝擊台灣加入CPTPP」！另再依張惇涵的說詞：「如果反萊豬公投案通過，國際媒體會如何報導台灣？國際社會又會如何解讀台灣傳遞的訊息？」則上揭彭博社點出的「兩難困境」，適已提供給張惇涵答案，也就是：「萊豬」與CPTPP從無相干，因為問題全都在非要養出「萊豬」不可的美國身上！

再者，就實際數據而言，今年是蔡政府開放「萊豬」進口的元年，惟因為「萊劑」問題，原本台灣進口豬肉（非萊豬）係以美加地區為最大來源，現卻已飛速地「歐化」為西班牙躍居第一，而美豬（含萊豬）的進口量，則大幅縮減了八成六！這種「名義面子」上的開放，實質反造成了明顯減量的「裡子失算」後果，但美國竟仍執意要求蔡政府強推「萊豬」！在這個政治「強迫症」的背後，也就是所謂「非關稅障礙」，亦即，設若台灣不同意「萊豬」進口，就會被美國視為「不符合國際標準，也未遵守美台雙邊協定」！再將此講白一些，就是小不點台灣，竟敢不聽美國老大的話！惟如此一語道破，不就更顯得「萊豬」與CPTPP無直接相關，而僅只是在於美國的臉色好看與否？

綜此，首先，相信國際媒體應不會像蔡政府一樣，蓄意地讓「萊豬」死扣著CPTPP。其次，台灣的公民意志成功反噬蔡政府的霸權，恰恰彰顯了台灣民主的「最後防線」確屬成熟穩健。最後，由於即使是美國，也無法對台灣全盤的予取予求，這也可讓隔岸觀火的北京政府明白，台灣公民在人民自主意識上的無可威逼。如此，台灣自此就不再需要「萊豬護體」，而是以人民的強大自主意識，為台灣築起一道堅不可摧的密實防護網！

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