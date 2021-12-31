10月初，富比士公布「2021慈善指數」結果顯示，在全美排名前400位最富有的人士中，共有19位捐贈其總財富的10%以上（或更多），而其中八位，包括：索羅斯、巴菲特、貝佐斯前妻麥肯齊，以及比爾蓋茲和其前妻梅琳達等，更捐贈達20%以上，被富比士評為「最慷慨解囊」人士。反之，全球首富馬斯克與排名第二的貝佐斯，則因為累計捐贈總額不到其總財富的1%，而被富比士慈善指數列為「最小氣」等級。

約莫半個月後，聯合國「糧食計劃署」執行主任比斯利則於10月19日一早，在推特發文恭賀馬斯克超越貝佐斯成為世界首富，並寫道：「馬斯克，為了慶祝這一刻，我給你一個千載難逢的機會，幫助我們以66億美元的價格，拯救4200萬人免於飢餓」。

比斯利提出的66億美元，約為馬斯克財產總值的2%，此對於個人財富總額僅是在2021年，即飛速成長40%的馬斯克而言，實在稱不上「無能為力」或「負擔沉重」。但馬斯克捐助了嗎？至今依然沒有！即使，「糧食計畫署」執行主任比斯利，立即回應了馬斯克的要求，且於11月15日公開發布66億美元的經費使用計畫，其中包括了將35億美元用於糧食採購與運輸、20億美元發放給飢民現金和食物券、7億美元用於建設某些國家的儲糧倉庫，以及4億美元用於行政管理費等。

反觀近兩日，喧鬧得全台沸沸揚揚的陳其邁為高雄市立壽山動物園「募款」案，則陳其邁以其高雄市長身份（以及前行政院副院長資歷），向連年「大賠其錢、全民買單」的國營事業台電、中油等，透過一紙公文各「請求捐助」8000萬元，則雖屬「東施效顰」聯合國，但卻反「順利募得」了4億5000萬元。

然而光是今年，中油為了配合穩定國內物價，在國內油價採取「緩漲」，國內氣價採以「凍漲」的景況下，就凄慘賠損400億元，如果不是「國營」事業，怎還有底氣能夠慨捐近億台幣？至於台電，則截至去（2020）年底，仍有高達646億元的虧損，且依法得優先彌補累積虧損，因此已連續16年無法發放股利，但卻也依然大方捐贈壽山動物園，試問：中油、台電是在慷誰人之慨？

無論馬斯克是不是個「小氣財神」，聯合國「糧食計劃署」執行主任比斯利猶然謹守分寸，並非以一紙聯合國「公文」索取捐贈。反觀眾人皆知虧損連連的台電、中油，身為前行政院副院長的陳其邁長官竟不知體恤，非得要從台電、中油的身上擠壓出「國民血本」，這種另類的「血汗」動物園，有可能是「快樂天堂」？

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