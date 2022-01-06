美、中、英、法、俄聯合國安理會五常任理事國，罕見地發布《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，強調使用核武的後果不堪設想，會以阻止核戰爆發作為首要責任，各國應建立互信，減低戰略風險，並致力維護世界和平。這份聲明有助全球和平穩定，卻顯露當前人類離世界大戰只有一步之遙。而台灣海峽一直是東亞「火藥桶」，近年更被評為「地球最危險之地」，兩岸執政者如何遠離戰爭災難、開創永久和平，是雙方共同的責任。

政治互信崩潰的原因

正如上述《聲明》強調，「核武器應該服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭」，這個道理放在日益緊張的兩岸軍事關係上，同樣適用。大陸早在40年前就確立和平統一路線，追求兩岸和平發展，已經寫入中共《百年歷史決議》，至於對台動武選項，僅是針對「法理台獨」等極端情形。同理，台灣自放棄反攻大陸、終止動員戡亂之後，一切軍事力量的建設都是圍繞「反侵台」的防禦性目的，國軍一再重申「不會為台獨而戰」。換言之，兩岸都遵守防禦性軍事戰略，沒有必要出現武力對峙的緊張局面，問題還是出在兩岸失去政治互信。

蔡總統在元旦談話中表示，軍事絕不是解決兩岸分歧的選項。就通篇演說內容而言，這句話沒有什麼問題，也講出了台灣民眾的心聲，但北京和民進黨政府之間沒有政治互信，因而認為民進黨政府「倚美謀獨」，才會有恃無恐，蔡總統可能的善意卻被北京視為惡意。

如何解決兩岸分歧，北京設定「九二共識」的路徑，但民進黨不願談，大陸為管控台灣滑向台獨，因而強化軍事威嚇力度。蔡總統的「止戰」喊話，在北京眼中完全是顛倒因果。而蔡總統對北京逐漸升高的抗拒心態，想必源於近6年來多次向對岸釋放善意無果之後，持續積累的失望和惱怒。所以，蔡政府「抗中」並非只是「騙選票」那麼簡單，還有更深層次的心理因素。

由此可見，周而復始的誤判，是兩岸政治互信崩潰的根本原因。譬如大陸國家主席習近平在新年演說提及「祖國完全統一」，被有些人解讀為「強硬」的宣示。事實上，「完全統一」是中共官方長期使用的詞彙，一般與「解決台灣問題」並列，指的是1949年建政以來中共相繼「解放」西藏、海南以及1990年代完成港澳回歸後，剩下台灣尚未「完全統一」。

也就是說，「完全統一」是目標，「和平統一」是方式，不僅兩者並不矛盾，而且還隨著習近平上任後提出「融合發展」、「心靈契合」等論述，使得原本剛性的中共對台政策增添了許多人文氣息與人道關懷。對於這一點，台灣應該將心比心。

終局解方非零和博弈

任何政黨或政治團體內部都有「鷹派」，中共及解放軍內部當然也有對台強硬的主張，大陸民間更充斥著「武統仇台」的聲音，台灣不應助長這些激進聲音成為「主流」，而要看到習近平這位「最知台」的中共領導人，不僅對台灣民眾充滿耐心和善意，也對中國大陸自身的和平發展戰略充滿定力。習近平當然有強烈的「促統」決心和使命感，但「促統」並非「逼統」，前者是積極地、漸進地促成和鼓勵，後者則是威逼和脅迫。台灣乃至西方社會傾向於相信後者，因為根源上將大陸視為威脅和挑戰，而這就考驗著「融合發展」與「心靈契合」能否落到真正的實處。

大陸有「以人民為中心」的政治理念，台灣有「人民最大」的社會共識，兩者是相通的。如果兩岸能透過「融合發展」，讓台灣人民與大陸人民形成利益共同體、情感共同體，兩岸一旦朝「心靈契合」方向演進，台灣社會自然能走出統獨對抗、擺脫恐中心魔，重塑「兩岸觀」。

兩岸的終局解決方案，不應是「你吃掉我」或「我吃掉你」的零和博弈，也不應是「大陸融台」的單向過程，而是兩岸人民「融二為一」的共同實踐。以「融一」理念建構兩岸關係，讓雙方重新累積互信，是中華民族遠離戰爭、永保和平的唯一正途。