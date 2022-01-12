王力宏婚變風波，前妻李靚蕾今天凌晨再於社群上發長文爆料，指王力宏隔離出關後，9日曾帶3名男子試圖硬闖她與孩子現住的仁愛路吾疆豪宅，還指對方要她關掉監控、猛力搖門，讓她擔心自己與孩子安全。對此，吾疆所在的轄區大安警分局新生南路派出所12日證實，李在下午2點半左右委託林姓管家至派出所，針對網路敘述內容備案，「但未提告」。

據了解，由於李住在仁愛路吾疆，這棟房產也是王力宏先前聲明離婚協議要留給李的房產，在「蕾神之鎚」前陣子不斷發文爆料時，台北市警局就要求轄區警方必須密切注意，是否引發刑事案件或民事家暴案的糾紛，因此新生南路派出所就與李建立聯繫管道，9日當天李是撥打所長的手機，直接向他敘述王力宏欲強闖吾疆的狀況。

包括該處房產目前為何人所有？王是否構成侵入住宅、強制、恐嚇等罪嫌，或是要聲請家暴令保護自身安全等相關權利，派出所長都詳細向李說明，也表明「只要妳報案，警方一定立即受理」或再有突發狀況時，第一時間通報，員警也會迅速趕往吾疆現場做妥適處置。而12日下午，李的管家已持委託書，至派出所備案，不過警方卻強調「並未提告」。