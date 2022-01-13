今天是故總統蔣經國逝世35周年紀念日，但是國民黨深藍群眾卻在演出一齣「逼宮」的遊戲，讓人不知今夕何夕。其實，2016年國民黨演出「換柱」風波之後，所有人應該就知道朱立倫是一個怎樣的人，但是2021年當大家還願意投票選出朱立倫回鍋當黨主席之時，就應該背負這個「共業」，現在面對接連幾場公投、選、罷失敗之後，就來「逼宮」，其實只會讓人笑國民黨無能人。

朱立倫是一個怎樣的政治人格，大家應該清楚，好聽一點是「民主人格」，也就是有柔軟的身段，沒有「權威人格」的霸氣，成功時看不到他的「惡霸」，失敗時當然也擺不出「惡霸」的形象，所以做一個和平時期的宰相可以，當一個革命時期的領袖，可能不是那麼適合。

只是，台灣雖然民主化，但是民主化之後所出現的綠營領袖都傾向於霸氣十足，李登輝、蔡英文如是，陳水扁在任時有一個比他霸氣的副座，所以看不出霸氣，但因為缺乏一點霸氣，下台之後再怎麼求蔡英文特赦他，蔡英文就是懶得理他。

馬英九更是，一個完全執政的總統，弄到最後官司纏身，眾叛親離，直逼「可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人」，簡單一句馬英九已經摔得粉身碎骨了，還在當一個記憶執政時期輝煌的「夢裡人」。

那麼朱立倫呢？他不如李登輝、蔡英文，也不如陳水扁、馬英九，但是台灣需要一個怎樣的領導人呢？為了民主鞏固，台灣當然需要像朱立倫這樣柔軟的人，否則多出幾位蔡英文，台灣只能走向民主倒退。

問題是國民黨又該需要一個怎樣的人呢？在革命時期，當然需要一位像郭董一樣的「霸道總裁」，或是一位敢於表明「紅統」的張氏「總校長」，也或者再來一個極具群眾魅力的「韓總」來敲門。

但是，政治沒有如果，既然國民黨人選出朱立倫來掌舵，這是「共業」，這時逼宮換人，恐怕只會陣前換將，自亂陣腳罷了。

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