北美某李姓僑務委員對當地媒體及台僑說：斷交國數目「歸零」，反而是個好事，因為「某種程度上來說，就會是台灣獨立的一天。」

其實這種論調，在蔡政府內一直甚囂塵上。很多親綠媒體名嘴，也不斷向民眾洗腦說，即令邦交國歸零了，也要處變不驚，因為這反而是好事。大概是要讓台灣人預先做好邦交國即將歸零的心理準備。

蔡政府玩弄文字的技巧，一向無人可出其右。一如用「校正回歸」這個名詞來遞延驟然升高的染病人數、美化每日公布的數字，就出自蔡政府疾管中心的手筆。如今把「孤立」與「獨立」畫上等號，也是蔡政府宣傳機器的傑作。這種玩弄文字的技巧，對讀書不多、邏輯觀念不清楚的多數民眾來說，還是挺管用的。

令人擔憂的是，過分玩弄文字，把危機當成轉機，甚至美化成奇蹟，除了是昧於事實，更會麻痺民心，變成集體溫水煮青蛙。

當過家長的人，最怕自己的小孩不與其他小朋友沒有互動「孤立」自己，尤其是患有自閉症的小孩。你能說這個總是「孤立」自己的小孩很「獨立」嗎？這是十分淺顯的道理。

一個國家孤芳自賞，對執政來說，是關起門來當皇帝，似乎可以獨立於全世界，但是在世界地圖上、Google Map上，台灣島會自動被標註成一個「獨立國家」名字叫「台灣共和國」嗎？ 一旦這個地區發生天災或人禍，請問，有哪個國家會來幫助你？沒有別國承認的地區，還能享有所謂的飛航識別區，讓別國救援的飛機安全抵達嗎？

離群索居不加入任何國際組織，或被孤立在所有的國際組織之外，包括WHO、WHA等，請問國民的安全福祉，是否也被完全「孤立」了？這時候的「獨立」，還值幾毛錢一斤？

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