媒體人周玉蔻。(本報系資料照)

最近兩日，由周玉蔻小資經營的「放言」網站，被嚗在近3、4年向民進黨的執政當局，拿到800多萬元的專案補助款，頗不尋常，因為揭露這件事的國民黨台北市議員徐巧蕊指出，該網站的點閱率極低！

其實從周玉蔻的網站名之為「放言」，就可知道這網站不能以正常的新聞網看待。「放言」的另一層意義就是「放話」，如果一個以放話為主業的網站，擺明了就是執政當局，可以用專案補助的一個側翼放話的工具，政府當局以預算來豢養媒體宣傳政績，是民進黨慣常的作法！

自從民進黨執政後每年都在各部會預算中，編列大量宣傳費用來收買或引誘傳播媒體，所以在民進黨大力推動「黨政軍退出媒體」並執政後，輕而易舉的將預算用於政府採購資訊，反而可控制絕大多數的媒體，進而也掌控青年人常用的網路平台，1450就是最具體的證據。

在政黨輪替後，傳統媒體及目下風行的網路平台，反而都被政府掌控運用，比過去國民黨執政時擁有更大的影響力和掌控力，近年來的政府政策宣傳，和多次選舉或公投投票活動中，部分媒體及網路都拋棄公正中立的態度，可以明顯的看出。

儘管民間對此有不良 的批評和反應，但蔡政府並不在乎，而經營不易的媒體，基於可以專案拿到政府的補助，也都不顧媒體監督政府或公正中立的報導立場，自動向政府效忠。傳播界被收買的現象極為可慮！

其實周玉蔻在台灣傳播界的風評及作風本來就有很多批評的聲音，拿政府的錢替民進黨辦事，也不是很奇怪的事，但這種不正常的媒體現象，由其點閲率不高的事實來看，政府不但斲喪新聞自由的本質，同時也是濫用人民的血汗錢。

在曝光的資料中，107-109的三個年度中，政府用於這類的費用高達10億元以上，而且未來可能越來越多。過去對政府政策的報導或批評，是媒體不涉及金錢的工作，而現在為了政府政策造聲勢、帶風向，降低媒體對政府政的負評，像「放言」擺明是「放話」的作法，確實是媒體的一大亂象。

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