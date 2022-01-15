對前立委龐建國教授意外逝世感到十分悲慟，尤其，他留下「不公不義的台灣，我生不如死」12字訣別，字裡行間充滿對執政者的怨恨。再三吟味之餘，讓我想起南韓總統候選人尹錫悅的一段活生生的類似經驗。

尹錫悅國立首爾大學法律系畢業（相當台大法律系）。報考司法官考試連續9次落榜，最後一次才榜上有名。從基層檢察官一路爬上首爾中央地方檢察長、檢察總長，把自己都關在檢察體系的鐵籠而已。

依南韓憲法規定，檢察總長由總統任命，任期2年受到保障。尹錫悅原本可做到去年7月底任期屆滿為止，然而偏偏遇上不按理出牌的文在寅總統。文在寅是提拔尹錫悅的恩人，尹錫悅卻因調查文在寅及身邊幕僚的弊案，得罪了文在寅。

文在寅自行食言。2019年7月，文在寅在青瓦台親自主持頒授檢察總長任命狀儀式，公開讚揚尹錫悅忠肝義膽，依法嚴懲前任總統李明博和朴槿惠受賄案，並且再三叮囑尹錫悅「今後也要以同樣標準嚴辦現任政府的弊案」。

不料，尹錫悅認真偵辦文在寅指示青瓦台7個單位幕僚共同策劃及介入文在寅的30年至友宋哲鎬律師當選蔚山市長及為達成廢核家園目的，將正在運作中的核電廠強制關閉等弊案。文在寅卻自認為，尹錫悅能有今天，是我一手提攜，你豈敢動我身上一毛的傲慢。

於是文在寅前後找來3位法務部長曹國、秋美愛及朴範界，想盡辦法除去尹錫悅的職位。停職2星期後，行政法院判決不當予以解除，才得以恢復工作。然而，秋美愛發動不正常的人事移動，將優秀的檢察官外派至偏遠的小城市，綁住尹錫悅的手腳，動彈不得。

說是遲，那時快，彷彿武俠小說情節。尹錫悅有先見之明，在文在寅未察覺到的尷尬情況下，去年3月突然自行宣布辭職，聲明中嚴厲譴責文在寅不公不義，破壞憲法與法治。尹錫悅自各種迫害繩索中解脫，並獲得韓國人的掌聲。

結束26年檢察官生涯後，蹲在家裡勤讀書籍。在周遭朋友的勸勉下，7月初加入南韓第一反對黨「國民之力」，經過黨內的激烈競爭，11月正式成為總統候選人，將與執政「民主黨」候選人李在明角逐第20屆總統寶座。

完全沒有從政經驗如同白紙一張的尹錫悅，能在數個月短暫時間脫穎而出，成為南韓政治明星，其傳奇故事值得玩味。一般來說，把尹錫悅從檢察體系鐵籠引出來的人就是南韓總統文在寅。尹錫悅所以能獲得南韓選民的支持，主要原因是他不懼現政府的恐嚇利誘，堅持勇敢抗衡到底。

尹錫悅的競選口號簡單明瞭。忠於人民、忠於憲法。以目前選情來觀，1987年民主化之後制定的5年一次大選，在南韓選民熱切希望政黨輪替的要求下，尹錫悅確實佔到時機之便，其支持率領先李在明等其他候選人。

在南韓「不公不義」轉化成選票。台灣迎接選舉年，我們不必悲觀，也要像南韓一樣期待我們自己迎接新年新希望。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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