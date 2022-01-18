南韓電視台MBC於11日晚間8時黃金時段播出反對黨「國民之力」有力總統候選人尹錫悅夫人金健姬所謂的「7小時錄音檔案」，收視率高達17%，表面看來「豐收」，但骨子裡「灰頭土臉」，受到來自四面八方的抨擊，得不償失。

自文在寅執政以來，不僅南韓社會四分五裂，並且司法與媒體全掌握在文在寅手裡，因此，儘管文在寅交不出5年政績，光靠親政府媒體的每天「歌頌」報導，仍然維持民意支持有40%。惟不幸，目前遭受執政「民主黨」總統候選人李在明的切割與批評。

MBC的醜聞可謂玩火玩大了。播放的錄音檔案並非是由自家電視台記者採訪所得，而是由一家無名的YT《首爾之聲》李姓攝影師提供，於去年7月至12月假借願意從旁協助解決金健姬母親的訴訟案件取得尹錫悅的太太信任，透過50多次電話採訪及密錄談話內容。

爆料內容不僅不是大條，也未損毀尹錫悅蒸蒸日上的人氣。沒想到，節目播出後，尹錫悅、金健姬夫妻二人「反敗為勝」。尹錫悅的民意支持率遙遙領先李在明，讓李在明苦不堪言。金健姬的社群粉絲也突增5倍。MBC事件告訴南韓選民，黑色宣傳和政治煽動動搖不了民心與選票。

由於找不到尹錫悅個人的毛病，就找尹錫悅的岳母和太太算帳來打擊尹錫悅，一心一意籌劃行情日益高漲的尹錫悅總統選舉落敗。尹錫悅從檢察官、檢察長至檢察總長26年檢察生涯期間，不僅潔身自愛清廉，經常以自己的薪俸慰勞同儕和部屬，受到部屬的尊敬。當文在寅百般施壓尹錫悅時，這批人就起義護主，即是所謂的「檢察官集體抗命事件」。

文在寅曾為人權律師，當選總統後立即推動司法改革。但一般的認知是，文在寅所謂的司法改革是針對檢察體系而來，並非是對法官和法院，因為現任大法院長金命洙100%親政府人士，金命洙在各級法院安排自己人出任法官，因此，經常幫親文在寅的人「脫罪」。政黨輪替後，金命洙不僅要下台，還要面臨司法制裁的命運。

尤其，文在寅藉改革檢察體系之名義，透過國會民主黨近180席次優勢，強行通過縮減檢察官的職權，將調查權分散至警方，更可恥的是「屋上加屋」，另行成立「高級公務員犯罪搜查處」（公搜處），將檢方偵辦案子移交至公搜處接手，以便暗中操作。

近日，公搜處醜態百出。南韓人民認為南韓回到威權時代，生活在21世紀的公搜處人員怎會暗地調查媒體記者、政治人物的個人通訊資料，侵害憲法保障的言論自由和人民的私生活，明顯違法。這筆帳，當然要等到換人換政府後一一清算不可。

奇怪，南韓和台灣同病相憐。南韓有什麼樣的總統，台灣也跟隨。此次MBC鬧出的醜聞，對台灣來說，絕對不是「遙遠的故事」。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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