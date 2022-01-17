我來自福建泉州，這裡是僑鄉居多的一座千年古城，這裡有海洋文明發展留下的深深的烙印。每一條古街，都彷彿帶我回到民國時期：柔情的女子撐著油紙傘，穿梭在一棟棟紅牆白瓦之間。這些被稱作「番仔厝」的民宅，就如繁華都市裡最鏗鏘的絕響，印證了泉州人對那名撐著油紙傘的女子、那紅牆白瓦的追憶。

我熱愛泉州，熱愛他的溫柔和講濃濃地瓜腔的國語。我曾經在鄉下度過我最寶貴的童年時光，那裡有綠油油的田野，雨後的土壤散發出泥土的芬芳，我總以為，這就是人間最柔美的溫存。待我漸漸長大，鄉下也開始變了模樣，我們一家搬出了爺爺的番仔樓，開始新的生活。在那個年代，也許每個人都在追求更好的生活，我們都在前仆後繼地毀掉舊房子，將它改造成華麗的殿堂。只是看盡韶華之後，開始彷徨和無望，只因為丟了老房子，丟了自己的文化之魂。

後來，回到鄉下，我總會去拜訪那些逝去的靈魂，那些被我們放肆遺忘的過去。每當我站在紅樓前，內心裡不自覺地燃起憂傷的怒火，我矛盾著，我熱愛著他們，可我們卻依然在前仆後繼地拋棄他們。我只能無奈地將這份哀思久久地壓在心底，大概沒有多少人能懂我對那段童年，對那個逝去的鄉村的思念。甚至，還要被挖苦。

最慶幸的是，我還能再感受到童年的感覺，還能再看到那樣的年紀，那樣的鄉村生活。這是我來到台灣之後的境遇。我是信命的人，大概是我的期盼被老天聽到了，才安排了這場相遇。

來到台灣兩個月後，我才第一次走進深坑老街，這座有名的豆腐城。那天，溫暖的陽光在午後時分才灑向這座靜謐的小城。石板鋪就的道路，輕履敲著石板，宛如穿越般，把我帶離喧囂，回到童年的歲月裡。我看到了一個陌生而又熟悉的招牌——只是一塊刷白底油漆，用橘色塗料書寫著「柑仔店」的木板。

我深深被這樣的店頭吸引著。也許在我的童年裡沒有「柑仔店」這樣的招牌，可記憶裡，還留存著類似的小商舖。當我走進柑仔店，一個穿著連衣裙的可愛女孩，她正在挑選著要買哪個小糖果好。我竟看這一幕看得發了呆，噢，那不就是我嗎？深坑老街，第一次讓我的心咯登了一下，居然有如此安逸的地方，像是被複製了的童年，下意識地黏貼，然後重新播放。

抵台的第一天，巴士將我們從機場接送到深坑的時候，我望著窗外，內心糾結著。為何要把自己送到這種地方，我嫌棄並開始後悔自己的來台決定。從一處繁華都市，來到古樸的鄉下，總有一個不適應的過程，然而，在我身上，這樣的不適應只維持了一個下午的時間。第一次到電視上就看過的7-11便利店，店員友好地協助我進行購物，讓我瞬間感受到台灣人的溫暖和貼心。在那個童年，我們周圍的人，不都是這樣相互幫助著的嗎？可如今，我們卻對彼此害怕，以致冷漠。

小的時候，家人會在家門前不遠處的田野裡種各種食物，還有我最愛的大紅西瓜。每到豐收的季節，大西瓜都要擠滿整個後廳。這時候，奶奶便會挑著擔子，裝上好些個長得大又好的西瓜給親朋好友、鄰居叔叔阿姨們送去。偶爾鄰居家收穫了大冬瓜、大白菜之類的，也會拿些來跟我們分享。在那個年代的泉州，我們都在分享著自己的勞動成果，並且無私地相互關愛著。這樣的回憶，又是深坑送予我的。並且深坑老街，在繁華浮躁的社會下，還依然保有他的善良和甘願做的好性情。

也許我們在經濟高速發展的時代下，早就把自己迷失在繁華里，而忘記自己原來也是大地之子，泥土之身。台灣，沒有遺忘，沒有丟棄原本的自己，使得今日，我還能陶醉，還能感動和追憶。在台灣，像深坑老街這樣保留下來的，應該有許多許多。老街，保留下來的不只是它不朽的建築，還有生活在此處的人民：淳樸和不爭。

爭奪和好強，無疑不是這座小城的協奏曲，是那浮華的都市和不知足的慾望滋生而來。在繁華里迷失太久的心，應由這樣古樸的小城感化。（瑜子/福建泉州）

（本文來源：兩岸青年公眾號）

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