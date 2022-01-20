拜登上任剛滿1周年，自去年上任以來，聲勢就直直落，無能且無方，最近民調已猛跌至33%，逾半選民認為他太軟弱、健康堪慮且沒有充沛體力，56%的獨立選民對他表示不贊同。如果今日投票，拜登只會贏川普1個百分點，難怪善於操弄民粹的川普對於2024年大選志在必得。

這1年來，拜登因為阿富汗、烏克蘭事件，國內外聲望驟跌，尤其是「拜登經濟學」遭受強烈質疑，和上世紀80年代美國總統雷根的「雷根經濟學」走上不同的道路。

「雷根經濟學」也就是新保守主義，通過建立「小政府」，減少開銷、降低稅收，不搞財富再分配，有錢人雖會因此更富有，但他們會加大消費和投資，財富由上滲漏而下，最終使各階層受益。但拜登一上台就廢除美國40年的傳統，回復大政府主義，花1兆美元大舉興建基礎建設，今年國家預算就達6.4兆美元，占美國國內生產總值（GDP）近30%。

美國基礎建設的確需要大幅改進，美國土木工程師學會給美國基礎設施評為C-；報告稱，超過40%的公路都處於「糟糕」或「一般」的狀態。拜登的《重建美好未來法案》（簡稱BBB）內容林林總總，除道路、港口、網路基礎建設方案外，主要是拉攏基層民眾，享用各種福利，養成鐵票。但是法案通過後，美國並未因此而樂觀。

民主黨也欲打擊中產階級，例如啟動800億美元更新國稅單位加強稽查。眾所周知，富人是徵不到稅的，比爾蓋茲和巴菲特多年沒繳稅，諸多大企業去年稅款是零，所以此舉苦了中小企業主，而中小企業是美國及中產階級的骨幹，拜登是在以大政府的力量撼動啟動美國骨幹。

看看美國民主黨的大政府，台灣民進黨何嘗不是，只不過蔡英文、蘇貞昌、柯建銘及許多政府官員更專權、囂張。尤其在近期公投、立委補選和罷免案都勝利後，民進黨政府更從「謙卑、謙卑、再謙卑」變成「不演、不演、不演了」，仗著國會多數，為所欲為，施政既粗暴且粗糙。

美國目前雖然國會、行政都由民主黨主導，但是司法仍然保持獨立。相對民進黨全面執政這5年多來，干涉司法，政治迫害所作多有，對藍營的司法追殺更是變本加厲。選舉鬥爭台中顏家後，又劍指台中市長盧秀燕，日前廉政署將宜蘭縣長林姿妙列為被告，監委要查雲林縣長張麗善胞弟弊案，綠營揚言終結派系政治。事實上，這是蔡政府發動對藍營的割喉戰，為永續執政做準備，絕對的權力是絕對的腐化。

針對拜登的不作為，本來9成挺民主黨的美國主流媒體，如《紐約時報》、《華盛頓郵報》紛紛開鍘拜登，導致拜登民調急速下墜。但至少美國仍然具有媒體良心，台灣媒體9成都支持民進黨，要寄望這些媒體有良心，是緣木求魚。

美國今年11月將舉行期中選舉，台灣也將舉行縣市長選舉，美國中間及反對黨選民已經磨刀霍霍，預估共和黨至少能奪回參院，也有可能奪回眾院，讓拜登跛腳。台灣的國民黨及中間黨派到現在還沒有團結的打算，只有依靠選民自覺，阻止一黨獨大，長期執政。這十年來很多國家從民主走回獨裁，台灣唯有讓權力制衡、輪替，才能不腐化。