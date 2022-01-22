「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」今日隆重開幕同時開放參觀。

馬英九、朱立倫出席不足為奇，蔡英文居然對蔣經國感興趣，這的確是件罕事，但也不難理解，蔡政府又在玩兩面手法，既然老美不讓搞｢台獨｣，而｢中華民國｣這塊招牌一時半會兒也摘不掉，索性就借力使力，以明修棧道、暗渡陳倉辦法遂行其｢緩獨｣的目的。

經國先生那句｢我是中國人，也是台灣人｣不就明晃晃地掛在新開幕的經國總統圖書館門楣上？不明事理的促轉會還為此大表不滿，行文台北市政府應予改名或其他配套處置，就是不願見到｢蔣經國｣三個字。

促轉會照子最好放亮一點，總統府已經講了，「團結台灣、化解分歧是蔡總統身為總統的責任｣｣，總統也期待，｢包容分歧、團結台灣，讓國家往前進步」。促轉會有幾個膽子敢逆主子之麟？

不管蔡英文是真心還是假意，至少目前她為了拉攏藍民的心，對經國先生還有點最起碼的尊重，既然經國先生都講了他是｢中國人｣也是｢台灣人｣，蔡英文難道還要堅稱她是｢南島子民｣？

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