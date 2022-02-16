再談回當年遠朋班的這些朋友。

蘇家老二在尼加拉瓜繼承父兄的權位以後，幫助美國入侵古巴豬灣和1965年武裝干涉多明尼加共和國，他其實也做了一些事情，期間制訂衛生和教育計畫，促進工農業現代化，改善了國家經濟狀況，人均收入增加8%。

但1972年首都馬拿瓜大地震，國民警衛隊掠奪貪污國外的支援物資、捐款的大部分，造成民眾憤慨。

1974年美國總統尼克森因水門事件下台後，蘇慕薩失去了最有力的支持者。11月，蘇慕薩以「不誠實競爭」的辦法再度當選為總統，為了鎮壓民眾，他宣布戒嚴令，實行緊急狀態和新聞管制法，並逮捕了數千人。在與桑地諾民族解放陣線的戰爭中，國民警衛隊造成數千農民失蹤死亡。一些教會人士將3000多失蹤者名單連同警衛隊踐踏人權的罪行印發國外。《紐約郵報》發表揭露蘇慕薩黑暗統治文章，指責他是「世界上最貪婪的暴君」。翌年美國又阻止泛美開發銀行向尼加拉爪提供貸款。

1977年吉米‧卡特入主白宮後，美國停止了對蘇慕薩援助，並增加了和右派保守黨領袖查莫洛（Pedro Joaquin Chamorro Cardenal）為首的反對派的來往。

查莫洛還是最大的一家「新聞報」的發行人，被稱為新聞工作者。

但在1978年1月10日，蘇慕薩被指說，他叫長子波托卡雷羅少校買通殺手，在街頭用散彈槍，暗殺了剛從美國訪問歸來的查莫洛。

查莫洛之死爆發了全國性反對浪潮，3萬人上街抗議。這有點像菲律賓總統馬可仕，在1983年殺掉坐華航飛機到馬尼拉機場的艾奎諾一樣。

後來艾的太太柯拉蓉，華裔本名許娜桑，還做了菲律賓總統。

而那次艾奎諾坐華航飛機，就是來台灣看他的好朋友劉介宙，國民黨前海工會副主任和國大代表。

我與劉介宙善，2009年我因為愛國言論被迫害，劉找了我一年，找到了就說：「什麼叫高級外省人？我就是低級本省人。怎麼樣？不能講？」

1979年5月，奧蒂嘉率的桑地諾民族解放陣線（FSLN）向首都馬那瓜發起進攻。蘇慕薩逃到美國邁阿密，結束43年的家族獨裁政權。卡特總統不願收留他，後來他躲在巴拉圭亞松森，買了一個農場和一個封閉的房子。

當時估計蘇慕薩家族的財富達20億美元到40億美元之間。

1980年9月17日，一個桑解陣的7人特種兵團隊（4男3女）用火箭伏擊蘇慕薩，把他3人在賓士車裡炸得焦黑，只有他的腳等生理組織可以辨識出來。

好啦，推翻暴政，人民起義，當然應該支持這個符合民主普世價值的新政權。照道理新政府也必然要跟曾一直支持獨裁政府，搞遠朋班的台灣那個中國政權轉交。可是在中華民國的金錢攻勢下，奧蒂嘉政府卻還維持與這個中國的關係。

而這個左派政權，獲得蘇聯和古巴的支持，這當然不能為美國忍受，雷根府一直不承認新政府，而去扶持右派反政府游擊隊「康特拉」，最終演變成代理人戰爭，導致十年內戰，死了3萬人。

戰爭最後在1990年結束，桑解同年下台，右翼重新掌權，由丈夫被刺殺的查莫洛夫人當總統。

1985年04月02日江南命案嫌犯陳啟禮由法警押解出庭。（中央社馮國鏘攝）

但早在1985年，中華民國卻對她這個邦交國幹了很不道德的事。前一年的10月15號，政府派人到美國去殺了江南，這件事情極為可惡，也絕沒有必要，對中國傷害極大。

可笑的是，這等於是為了政工幹校的領導者的名譽，一個政工幹校的學生被指示去殺了一個學長（雖然這兩個人都沒有畢業）。

這樣去殺掉一個記者，就好像蘇穆薩去殺掉查莫洛一樣，而這又發生在美國，還被抓了個正著，如果當初在卡特時代，這很可能會搞得蘇慕薩事件在台灣重演。

而台灣的「奧蒂嘉」們，確實也利用這件事情，大肆攻擊蔣家政權。但是他們真正是為了反中，而不是為了民主人權，所以他們對於江南也沒有什麼好話，利用過江南之死以後，還罵江南是個壞蛋。

黨外搞出個「三蛋論」，罵中國人狗咬狗，說是一群笨蛋找了一群混蛋去殺了一個壞蛋，倒是被害的江南變壞蛋了。

李登輝也說散布江南是個三面間諜之事做得好，壓下了民間的反對聲浪，以此來討好蔣經國。

最後拖了好久，是江南的好朋友、《聯合報》駐美特派員施克敏，與蔣孝嚴談了才達成協議，賠江南家屬150萬美金。

還說這是「人道恩賜金。」

但是在美國來說，不對你中華民國嚴辦，那「黑道遮羞費」可不能少。就要台灣出300萬美金給美國的諾斯上校去支援尼游，因為美國國會沒批准這項對尼加拉瓜的戰爭，故雷根政府只能以祕密convert經費給付，這是違法的。

而台灣等於是把錢給邦交國的叛亂團體來打該政府。

這下奧蒂嘉政府就在1985年1月與中國轉交，承認中華人民共和國。

1992年03月04日我國為接待訪華的首位女性總統查莫洛夫人，首度安排女性侍衛官倪曼君來接待。（林道銘攝）

但1990年查莫洛夫人上台，在台灣的金錢外交下，11月又與這個支持殺她先生，還做了效法事的政權復交。

也被請來到中華民國訪問，台灣省是極興奮，報紙上都是恭聆她為夫洗冤奮鬥，代夫出征的的革命故事。就像蔡英文說的，帶著「有點欽佩的感覺」。

陪同查莫洛夫人行程的，是一個政戰學校畢業的女軍官，她受訪的時候說這簡直是莫大的榮譽，好像見了女王一樣。

當然例行還要帶這種元首貴賓去看「中正紀念堂」，可大家都忘了，裡面還有一把蘇慕薩送的鑲金軍刀。

讓查莫洛夫人去看這把殺夫之人所送的軍刀，這種荒謬的場景，真是代表了一切金錢外交的荒謬和必然。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】