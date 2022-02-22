賽馬訓練師巴佛特(右)高舉肯塔基賽馬冠軍盃。（美聯社資料照）

美國名駒「梅迪納魂（Medina Spirit）」禁藥案審結，本周正式被剝奪了2021年肯塔基賽馬的冠軍頭銜，肯塔基賽馬委員會同時宣布將訓練師巴佛特（Bob Baffert）禁賽90天、罰款7500美元（新台幣20.9萬）。梅迪納魂成為肯塔基賽史146年來第2匹因禁藥失格的賽馬，為53年來首見的醜聞。

梅迪納魂是公馬，在調查結果揭曉之前，已於去年12月在訓練場心臟病發死亡，年僅3歲。健康賽馬一般可活25年，當時梅迪納魂只經過1公里的訓練就突然倒地不起。牠出生時母親缺乏奶水，靠著別的母馬救援才撿回一命，兩歲時被發掘才能，死前累積350萬美元獎金（新台幣9700萬）。

在肯塔基賽馬摘冠後，梅迪納魂體內被驗出管制使用的類固醇藥物倍他米松（bethamethasone）。訓練師巴佛特起初辯稱是馬匹吃到了受汙染的食料，最後坦承是每天以含有倍他米松的藥膏塗抹在梅迪納魂身上，包括比賽前日也有用藥。

巴佛特是賽馬界名人，他是史上培養出最多冠軍賽馬的訓練師，他先前訓練過的另一匹賽馬也被驗出體內有超量的倍他米松。巴佛特今年69歲，過去40年他訓練的賽馬29次被驗出禁藥，他在2009年入選美國賽馬名人堂。已退役的名駒「美國法老（American Pharoah）」當年也是巴佛特帶出來的，美國法老職業生涯累積865萬美元獎金（新台幣2.4億）。