日本台灣交流協會今晚舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，台灣日本關係協會會長邱義仁致詞表示，台日關係面對新的挑戰，那就是如何面對來自中國的威脅。日本是要向美國靠攏？還是要向中國靠攏？

邱義仁說，去年台灣疫情嚴峻之際，日本對台捐贈疫苗，我們非常期待這種深厚的友好關係，能成為台日關係的新基礎。不過新的關係亦有新的挑戰，那就是如何面對來自中國的威脅，這個新的挑戰，大致涵蓋兩個問題。

邱義仁指出，第一個挑戰，就是與美中交往的平衡問題。以前，與這兩個國家的交往有可能取得平衡，但今後在美中競和中，如何維持平衡將變得非常困難。日本是要向美國靠攏？還是要向中國靠攏？究竟要採取什麼立場，已成為重要課題。

第二個挑戰，就是有關經濟發展與安全保障的問題。經濟發展仰賴中國，安全保障則仰賴美國，以往可以分別對待處理。但是，現在美國採取新的經濟政策，形塑有別於中國的供應鏈體系，結果就發生貿易摩擦，此外也嚴禁尖端科技流向中國。進入新時代，經濟發展與安全保障的問題，已經難以分開處理。

邱義仁強調，這兩項新挑戰，台灣盼能與日本共同應對。台灣與日本同為民主國家，又共享許多普世價值，「台灣可與日本共同面對新時代的挑戰，並達成共同目標。」

總統蔡英文賀電則表示，台灣與日本地緣相近，人民往來交流頻繁，惟以近期疫情肆虐。貴我兩國互赠防疫物資堪稱全球最佳典範。至盼堅秉優質互信基礎深化多元合作領域，續支持我國加入CPTPP共同增進台日人民福祉維護區域和平穩定。