俄羅斯與烏克蘭間之危機已演變成為俄烏之戰，普丁高調表示，烏克蘭在歷史上為俄羅斯的一部分。

俄國入侵烏克蘭已明確展示，基輔必須獨自作戰，美國與其他北約國家已明確表示，不會派遣地面部隊協助烏克蘭捍衛國土。俄國的入侵行動，標誌地緣政治版圖的變化，從俄羅斯與芬蘭及波羅的海國家的邊界開始，向南穿過東歐、中東、中亞和阿富汗的「新鐵幕」。

面對衝突，拜登偏好以外交與制裁行動為工具，反應出美國不希望再陷入類似阿富汗與伊拉克的泥沼。普丁知道拜登不會為保護與俄國接壤的國家而開戰，換句話而言，美國對烏克蘭做出自己做不到的承諾，卻又自掀底牌，倒楣的是烏克蘭。

拜登對國際社會傳達俄國即將入侵的預測，顯示美國在東歐的情報並無失準，既然知道普丁即將動手，卻無法阻止這場軍事行動，將讓俄羅斯徹底蔑視美國所欲建立之「基於規則的國際秩序」。

拜登在大選期間自詡為外交老手，當選後已扭轉川普的單邊主義。但接連遭遇阿富汗倉促撤軍與應對無力的俄烏之戰，本想藉由成功化解東歐危機來提高搖搖欲墜的國內之支持度，卻可能反而提供共和黨一個反對拜登與民主黨施政政策的理由，並影響年底美國民主黨的期中選舉。

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