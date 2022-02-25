美國前國務卿蓬佩奧將於3月2日訪台，將拜會蔡英文總統。然而，這訪台的消息並沒有引起美國人太多注意，反而他有關俄羅斯的言論卻被美俄媒體大肆報導。

美國前總統川普和前國務卿蓬佩奧近日不約而同向俄羅斯總統普丁表示讚賞，並稱普丁為天才，頓然令美國國務院發言人萊斯無語。當被問及他對普丁的聰明、力量和聰明的讚譽有何反應時，萊斯說「事實上，我無話可說」。

美國右翼人士普遍認為，普丁入侵烏克蘭的唯一原因是拜登總統太軟弱，令俄羅斯可以在東歐大舉長驅直進。甚至有右翼人士明言：「如果川普還在當總統，普丁不敢入侵烏克蘭的。」

就在烏克蘭危機加深之際，普丁和蓬佩奧和拜登政府大唱反調，認同普丁具領袖風範，甚至顯出崇拜之意。與現在掌政的美國民主黨甚至美國大眾不同路，美國保守派不認為普丁是對自由民主世界的威脅。他們將普丁和俄羅斯視為美國領導人可以仿效的榜樣。更甚者，有人希望美國能出現如普丁般的鐵腕領袖，重振美國霸權和聲威。

蓬佩奧在美媒上稱「我認為普丁是一個優雅而老練的對手，一個不魯莽但總是計算的人」。不論川普和蓬佩奧到底是老謀深算的刻意或是假意明褒暗貶普丁，他們都是在針對現在拜登政府外交上的無能，但兩人在大戰當前對普丁虛情假意的「讚譽」，事實上只令美國的對外形象更為弱化。蓬佩奧在訪問時稱普丁為「一位非常有才華的政治家」、「我非常尊重他」，更被俄羅斯媒體大為利用。兩者的言論除了成功分化了美國外，就是令美國被俄羅斯譏笑一番。

普丁在布希任期內打擊了喬治亞，在歐巴馬任內奪得克里米亞，在拜登成為總統後進攻烏克蘭，但在川普執政期間卻大致上無戰事。

值得留意的是，川普任內對北約的政策令美歐分歧加深。他一直在考慮美國退出北約，其政府更削減對北約的直接預算，駐德國的美軍規模大幅削減，令歐洲力分勢弱。對此，俄羅斯當然是樂見其成，川普可以說是暗中令俄羅斯在歐洲坐大的助手。

蓬佩奧對普丁的「讚譽」只想藉此分食川普在保守派的票源，卻受到美國現任政府和普遍輿論反唇相譏。一個任內反華、在未來兩年想登上美國總統大位的人訪問台灣，似乎本想激起大陸的回應為自己增加政治號召力和資本，然而，他卻在俄羅斯這敏感題材上犯下大忌。如今烏克蘭局勢一發不可收拾，蓬佩奧的言論自毀長城，訪台之事只能被其他世界大事淹沒。而在蔡英文政府宣布跟進歐美制裁俄羅斯之際，蓬佩奧的親俄言論，既成為美國主流派和輿論質疑的對象，也會讓台灣官方的立場相當尷尬。蓬佩奧的首次訪台可說是來得真不是時候。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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