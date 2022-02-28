此次俄羅斯發動侵略烏克蘭以前，國內外軍事與戰略專家，甚至烏克蘭的政府與人民，絕大多數認為俄羅斯不會攻打烏克蘭。之所以誤判，概略有以下四個原因：

一、侵略者必集結優勢兵力：回顧歷史，發動戰爭的侵略者多半會在前線集結優於防衛者的兵力。特別是戰鬥民族俄羅斯，仗著兵強馬壯，通常會集結對手兩倍以上的兵力。以此條件衡量，這次俄方在邊界集結的部隊與烏方常備部隊概等，因而許多專家研判普丁並無侵略的決心。

事實上戰具改變戰法。如今武器「遠距精準打擊」的能力不同以往，各式載台的機動與速度皆有大幅提升，單看前線集結的兵力不夠精確，因為現代戰爭講究「火力集中」，不是「兵力集中」。所以即使不在前線，只要射程搆得上敵境的武器，以及速度可以及時支援前線的部隊，都可算成侵略者集結兵力的一環。

二、三軍未發，糧草先行：戰爭除了硬碰硬的戰場廝殺，更重要的是後勤支援，例如彈藥、油料、糧食、醫療整備、機械修復，甚至後備動員都「有跡可尋」。此次俄方發動攻擊以前，檯面上兵力調動十分明顯，檯面下糧草先行似乎不見蹤影，這也是許多專家誤判的原因。其實戰爭的準備程度和預估戰爭的長短息息相關。

2014年俄羅斯入侵烏克蘭所屬克里米亞半島，整個過程只有幾天，雙方未發一槍一彈。戰爭會延續多久、戰況有多激烈，「事實」並不重要，重要的是領導者戰前的研判。或許普丁認為此次侵略烏克蘭，即使無法如克里米亞那般順利，至少也應在數日，或頂多一、兩週內結束。當然，單純地看軍事力量，俄羅斯不是北約與歐美的對手。

不幸在俄烏問題爆發的第一時間，拜登清楚表達「美國不會派兵介入」，隨後在其他多個場合重申此原則。這讓俄方吃了秤砣鐵了心：如果美國不會派兵介入，北約或歐盟更不可能。這是一場俄烏之間、強凌弱的戰爭，普丁感覺勝券在握，有把握速戰速決，所以無須過多準備，戰前「糧草先行」的跡象也就不明顯。

三、奇襲是速戰速決的關鍵：不管什麼原因，發動戰爭都冒天下之大不韙。為降低國際干預，速戰速決的奇襲是成敗關鍵。此次俄方使用幾個月的時間將部隊、船艦、武器、裝備移防到邊境，給予烏克蘭、歐盟、美國有充分的時間思索俄軍可能採取的行動，早就喪失先發制人的奇襲機會，這也是許多專家研判普丁不會下令攻擊的原因。

然而，對一場「敵我勢不兩立」的戰爭，奇襲的確是勝敗關鍵。可是，對於文化語言相近、歷史糾葛不清的雙方，為了爭取民心，戰前竭盡所能地溝通、警告、武嚇，充分傳達「我已仁至義盡，能做的都做了」，剩下的是你咎由自取，如此才能爭取更多民心。

四、戰爭以利益為導向：俄羅斯發動戰爭能獲得什麼利益？無需細究，單是股市、匯市，國際孤立與經濟制裁就是一場大災難。而在犧牲數以千計的生命，付出慘痛代價之後，對經濟沒有任何助益，因此多數專家認為俄羅斯不可能入侵烏克蘭。

其實，戰爭以利益為導向是民主國家「多數決」的結果，因為多數人透過理性討論，避免個人意氣或情緒之爭，一切以對大部分人民有利的方向為依歸。可惜這些專家忽略了，俄羅斯不是民主國家，是否發動戰爭只在普丁一念之間。

沒有錯，這個分析是事後諸葛。雖然如此，由於台灣處境與烏克蘭類似，所以即使事後諸葛，也值得兩岸借鏡。針對台北，不要局限於傳統觀念而認為戰爭不可能發生；對於北京，如果貿然發動武統而無法速戰速決，今日俄羅斯的國際處境就是北京的未來！

（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※