各政黨展開縣市長黨內初選作業，民進黨首次有機會贏得台北市長席位，更是躍躍欲試。前交通部長林佳龍多次隱約表達參選的意願，市議員王世堅表態支持，但高層似已心有所屬。

以民進黨現行內規，直轄市長提名人選由黨主席徵召決定，換言之台北市長人選蔡英文說了算，基層無從置喙。蔡英文不想買派系的帳，一來她本來就與民進黨主流有距離，不想走利益交換的派系老路；二來蔡英文經過六年執政，培養出一票政務官，不需要顧忌派系平衡。正國會與林佳龍以為可以靠聽話索討權位，結果一無所有。換言之，正國會與林佳龍陷入「服從一無所有、不服從就被圍剿」的困境。

林佳龍出不了頭，除了高層的壓制外，作風與現在的政治文化乖離也是原因之一。現在的選民逐漸精明，厭煩了萬民擁戴的政治作態，比較希望要選就直接表態，不要拖泥帶水。但林佳龍在多次媒體訪問中扭捏作態，想被大家拱出來選，除了觀感不好之外，也錯失布局良機。

看來看去，林佳龍與朱立倫越來越像，都有極佳的學經歷個人條件，都以為有本錢對方就會來談，都以為自己的政治精算很高明，結果都不如預期。就看林佳龍會不會走朱立倫的舊路，去選新北市長。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※