3日全台大停電，又是「人為疏失」所致，但停電事件止不住，台南永康5日晚間又發生停電，台電官網的公告竟註明「這不是電源不足的停電」，6日位於嘉義縣的故宮南院也無預警停電。303大停電政務官無人願負政治責任。連前總統陳水扁都說：「經濟部長應負政治責任，不是自請處分，而是請辭下台！」

蔡總統督軍不如阿扁嚴格，「有政府會做事」的蘇貞昌、「保證台灣不缺電」的經濟部長王美花，一皮天下無難事。官員麻木不仁，阿扁重批蔡政府，不是沒道理。蔡政府2017年815大停電有838萬戶遭殃、2021年513、517大停電分別波及415萬、66萬戶，再加上這次303大停電影響549萬戶，4次全台大停電累計影響1868萬戶，難道官員不該負起政治責任嗎？

若4次全台大停電皆因人禍而起，那台電管理的螺絲可能真的鬆了，但民進黨的能源政策太跳躍，台電窒礙難行確是事實。經濟部理應幫助台電與各方溝通，制定可行的非核路線圖，身為部長，王美花卻寧願騙說台灣不缺電，不理會台電執行面的困難，如今操作稍有差錯就全台大停電，瞞上欺下的部長當然要負政治責任。

陳水扁當年順應國際反核潮流，但前提是台電當時保證「台灣不缺電」；蔡英文改採激進的「2025非核家園」主張，可是國際潮流變了，碳排淨零更重要、核能鹹魚翻身漸成為乾淨能源，如今用電需求大幅成長，加上核一、核二、協和火電廠陸續除役，蔡政府只得大舉興建火電廠，無論煤電或氣電都會增加碳排放，違反2050淨零碳排氣候公約。

蔡總統才在3月1日接見八大工商團體理事長，信誓旦旦保證「在穩定供電的同時，繼續減碳、降空汙，跟上全球2050淨零的腳步」，兩天後就被大停電打臉。想得美，當然好，可台灣缺電，一切攏是假。「美花、美花，瞞天下」該當何罪？她的國安會祕書長、曾任律師的老公顧立雄應該最清楚。