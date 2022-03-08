今天是三八婦女節，理應對天下辛勤工作、努力付出的女性投以最誠摯的敬意，因為她們的確對社會、對國家、甚至對全世界都做出了貢獻；然而因為基本知識不足、專業經驗欠缺，又身兼國家工商、能源、貿易等重要部門主管，導致民生發生問題、影響百姓生活，就不值得恭維了。
303大停電，政院要經濟部提出報告，婦女節前夕報告出爐，政院給王美花送上一個大禮，部長慰留、台電董總請辭獲准，由次長曾文生代理，照本宣科，連戲都懶得演了。
堂堂經濟部長不知道政府的能源政策配比、不知道台電資本額、甚至台電是不是上市公司都搞不清楚，經濟部長這個位置如何做得下去？她卻｢泰山崩於前而色不變｣，好官我自為之，誰又能奈何得了她？連「誤闖叢林的小白兔」宗才怡都為之汗顏！
蘇貞昌稱讚王美花「方方面面都盡心盡力，非常辛苦，且著有成績」，但任內連停三次電是事實，同樣是電力問題，為什麼李國鼎、孫運璿、趙耀東會令民眾懷念、而綠營上台就像橫柴入灶，尸位素餐者比比皆是。
接連跳電根本就是蔡政府的能源政策出問題，死不認錯又不肯改，換神仙來也救不了。
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