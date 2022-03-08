烏俄戰爭徹底讓台灣人震驚回歸理性！民進黨真的欠民眾一個公道。大家突然發現一堆綠營人士喜歡「抗中愛台」掛嘴，卻靠替代役「閃兵」發政治財，若真的愛台灣怎能容忍閃兵？難道這個愛是虛情假意？

長年以來政客為了選舉心口不一，不負責任的高喊「抗中」言論，激化社會情緒對立，最終讓所有人陷入互推，沒人願意承擔「保台」代價。面對這次史上最硬教召首梯，教召對象想當然而都是當年認分當兵子弟，反觀一堆不知羞恥的投機分子，還能大言不慚地繼續消費此次教召。

自己當年選擇替代役「閃兵」，還故意裝傻。替代役不能參與教召？怎麽不反思為何自己連合格退伍軍人被教召資格都沒有？這虛偽矯情讓人看破手腳，徹底暴露當年選擇替代役的精打細算。如今聲稱“自願”報名教召，妄想靠教召十四天直接混資歷、賺美名，真是一手好算盤。

「閃兵」惡行已成全民公敵，而讓人更無法接受的是，這些嘴上「抗中愛台」人士，自己不願付出當兵成本，還要偽裝「最愛台」，反污衊指控別人「賣台」！

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