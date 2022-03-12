【愛傳媒張競評論】前國防部長蔡明憲80歲高齡，表態願意接受教召；媒體詢問我對此看法，我認為蔡明憲先生講話不經大腦，顯然不適合出來亂扯一通，此因下列幾個理由：

1.教召是透過教育召集過程，重建維持後備役人員戰力，這是要考慮投資效益的作業，不是去賣弄情緒的平臺。後備役人員要考慮適員進行教育召集，才有投資效益。

年齡過高、體檢不合格或已經除役者，都是被排除在外，就是要考慮國防投資效益。假若不是適當人員，年歲過高、體能不濟或精神心理不健全，都是在製造問題，對整體訓練效果來說，都有負面影響。蔡明憲先生擔任過國防部長，難道這個最簡單的效益問題都沒搞懂嗎？

2.國防施政依法辦事，軍事動員亦有章法，教育召集必須依法辦事。教召是一回事，開戰時願意上戰場又是另一回事，80歲確實不可能接獲教育召集令，所以蔡明憲先生就算再怎麼高調喊話，絕對不可能違法將蔡明憲召集入營。

但若是真正開戰，此時再說願意上戰場時，那就沒有年齡限制，就算找不到武器可用，應該還是找得到掃把，相信您可以與蘇貞昌院長併肩作戰。此時高調喊話表示願意接受教召，這不是擺明在講風涼話，亂開不會兌現的空頭支票嗎？

3.假若蔡明憲先生願意表達支持，捐點銀子買點水果飲料給年輕人打氣，那更有長者風範，更是展現前國防部長支持當前政策之智慧與高度。

假若要更積極表態，就去勸說漏尿閃兵或是服替代役，手好腳好看來精神正常的政治人物，響應政府政策，搭配教育召集入營接受訓練，體會一下人生空白。讓蔡明憲先生80高齡還要如此奮力演出，真是讓人於心何忍啊？

開戰後向著砲聲前進就能找到戰場，屆齡除役就別對教育召集攪局了吧。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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