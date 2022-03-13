俄烏戰爭讓台海安全引起國際關注，外傳總統蔡英文已指示軍方，檢討現行4個月軍事訓練役的役期是否延長，但總統府否認此事，並強調目前當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友對此非常不以為然。

總統府發言人張惇涵表示，該則報導並未向總統府查證。目前我國的兵役制度採「徵募併行」，當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」，讓台灣面臨需要更多兵源之時，能夠迅速徵集足夠且精實的部隊，這也是現在後備教召制度改革執行的重點。

至於近來社會多所討論的義務役役期長度，張惇涵則說，國防部有就相關意見納入評估中，但尚未有定案。然而，義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，以有效應對現代戰爭的需求。

此事也在PTT上引發網友熱議，「沒差不甘我的事」、「來啊！覺青們沒在怕的！」、「反正也沒連任壓力，趕快幹一幹唄」、「年輕人的台灣價值」、「那就是不改了，她想過關的不會這樣回」、「支持，年輕人畢竟是死忠的」、「這種搜集意見評估中就是不會通過啦」、「還好我退了」、「再不延長應該是七年級快氣死了，教召延長的最大受害者。

也有網友討論起役期的問題，「一年太少了吧」、「應該改兩年啊，還好我退了」、「不過純以長度論，一到一年半確實差不多」、「一年沒問題，4個月的要教召補回來」、「當初改4個月真是有夠狠，誰敢改就甭選了」、「至少改兩年，還要有閃兵配套，重點是嚴禁小蜜蜂」。