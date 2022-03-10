澤倫斯基終於冷靜下來，開戰之前信誓旦旦說入北約決心不變，美國則搖旗吶喊力挺到底。開戰後，一來俄國並未強力出手，二來他也的確暫時穩住陣腳，媒體將他捧成東歐戰神，因此｢癩蝦蟆打哈欠｣，口氣愈來愈狂妄，直到俄軍兵臨城下見不到一兵一卒外援，連禁航區都不願設置，他才大夢初醒，北約及歐盟完全只是為了自身利益，拿烏克蘭抗拒俄羅斯，結果搞到最後，烏克蘭國破家毀人亡，後悔已經來不及了。

阿富汗和烏克蘭兩個血淋淋的例子，蔡總統看不見麼？澤倫斯基不比妳更親美嗎？烏國政府官員多半具有雙重國籍，一切以美國利益為優先，強加迫害親俄人士，台灣廢了一家電視台，烏國毀掉兩家，｢去俄化｣、｢廢俄史｣，｢去俄保烏｣...，加深國內意識形態裂痕，澤倫斯基不怕，有美國、英國、德國、法國及東歐芳鄰做靠山，他又擅於表演、演講煽情，比讀稿機強多了，所以甚得民心。蔡女士也一樣，｢去中保台｣口號喊得響亮，贏得｢辣台妹｣的稱號，民調數字也居高不下，同樣抱美國大腿向對岸挑釁。

現在澤倫斯基看清北約無情，他說「我們先遭殃，接下來就是你們」，不曉得蔡女士醒悟了沒有？

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