金門教育界老前輩陳為學校長，將他在《金門日報》「浯江夜話」的專欄文章近四十篇輯成《浯江微瀾》，即將出版，囑我撰寫推薦序。我還欠他一份人情，實在不好婉拒。

我之所以欠他人情，是因為我手邊有兩封1989年12月從福建同安大嶝陽塘村送出來的家書，其中一封收件人是「金門縣金湖鎮夏興村陳敘樂」，我知道為學校長家住夏興，便麻煩他。校長的確幫了大忙（這段波瀾起伏的夏興尋人故事留給他說），現在我就藉這篇小序來還他的人情囉。

《浯江微瀾》一書，有作者兒時各種溫馨的生活記憶，也有陳校長從小學退休又回到學校教幼兒園學童學習閩南語的趣談；有他近年擔任「金門青少年文學獎」散文組評審的精彩講評，也有他四十年前帶隊到台北參加「少年科學研習營」的往事回顧。我看當年的隊員名單有石曉楓，始知名作家石教授原來是他在中正國小教過的學生。

我和陳為學校長結識得晚，沒到過他家，也不太清楚他周遭的朋友有誰？不過藉由他的生花妙筆，我彷彿親眼目睹了他夏興老家天井兩邊「花椅」上他四嬸婆手植的山芙蓉、曇花和茉莉；也好像造訪過他的書房，並且觸摸到他的三弟陳為論老師替他釘製的書櫥，欣賞到他的恩師楊清國校長為他親書的「為者常至，學者長成」墨寶，以及吳鼎仁先生的書法、呂坤和局長的畫作。

此外，透過拜讀《浯江微瀾》，我才曉得我所認識的陳素民老師原來是他的姑婆，蔡鳳雛理事長是他的老師，鄭有諒將軍是他的同學，林黛琿教授則是他的另一位高足；書中又提到王振漢、李福井、洪春柳、洪啟義、許維民、陳長慶、黃振良、楊筑君、楊樹清、鄭藩派……等人，也都是跟我有互動的金門師友。原來我與陳為學校長的交集還真不少，難怪讀起他的《浯江微瀾》，總覺得似曾相識，興味盎然。

《浯江微瀾》會令人感到興味盎然，我想還有一項重要的原因，那就是書中洋溢著作者的惜物之情，感人至深。

為學校長說他自己是一個「惜物如金」的人，無論十幾年前的一封舊信、一張偽鈔，或是六十幾年前一張崔班長的小板凳、一份褪色的小學成績單，他都用心珍藏，而且難忘每件物品背後的多情故事。令我印象深刻的，還有他四嬸婆的洗腳盆。

他的四嬸婆蔡粉女士，兒子早夭，陳為學校長二歲大時被她抱過去撫養，前後養育十八年，因此這位四嬸婆對校長而言親如祖母。四嬸婆生前愛花，並且喜歡和別人分享，她對為學校長呵護備至，不僅費心為他等待曇花開花的時刻，又常常偷煮白麵拌豬肉替他進補，也總是留一半的溫水給他晚上回家上床前洗腳用。那個銅製的小小的洗腳盆，在四嬸婆過世四十年後，總共跟著為學校長搬了四次家，即使已經龜裂，它仍然是校長的「傳家寶」，隨時喚醒他愛物惜物、惜情重義的傳家之寶。

陳為學四嬸婆的洗腳盆。（作者提供）

綜觀《浯江微瀾》一書，讀者不難看到作者有許多的期待與企盼，他殷切期待「金門青少年文學獎」的誕生與茁壯，期待奇花吐蕊的豐收季，迎接新枝競綻的文學年，期望金門學子擁有一顆渴望超越的心，企盼他們存有思齊力與企圖心，他甚至希望自己教閩南語能從現在當阿公，教到將來當阿祖！

藉此小序，我要鄭重恭賀陳為學校長大著問世，也要祝福他的期待與企盼都能如願以償。同時，我也希望在他往後的「浯江夜話」專欄，或者下一本書，可以有機會看到他描述大姑從新加坡寄給他四嬸婆的「僑批」，或者他念小學四、五年級時為四嬸婆回番信的內容。

如果他連這些南洋書信都有留著，並且願意公開與大家分享的話，那我也樂於再欠為學校長一份新的人情。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）