對於小史來說，讀研究生最重要的就是機會平台。從雙非到985，她感覺平台和視野都開闊了不少。「哪裡都有優秀的人和划水的人，但是在雙非優秀的人可能只佔30-40%，而在985卻有50-60%，優秀院校的學生之間會形成良好的競爭關係，大家都奮力力爭上游，再加上平台資源加持，出來的學生自然就不一樣。」

讀研的另一個好處是起到一個緩衝作用，因為小史本科沒有工作經歷。研究生這三年可以給她更多的時間去思考未來的就業方向：我以後到底想要幹什麼？是想要在學術方面繼續深造，還是說想要進入社會工作？工作的話，想做什麼類型的？……雖然現在小史依然不清楚自己該如何抉擇，但是她覺得在研究生三年裡，自己已經比之前更沉澱了，成熟了，沒有那麼慌亂和焦慮了。

Jo Jo贊同「沉澱」這個說法，大學時期他曾有一段把自己逼得很緊的時期，「我想要完成趕快完成論文，然後看同學找工作找實習，我也想找工作。同時對於考律師執照也有非常強的執念。因為在台灣如果法律專業的畢業生沒有考到律師執照，社會地位相對會沒有那麼高。當時甚至自己把自己的身體弄出一些問題。」研究生生活給了他一個時間去思考自己想要什麼，變得沒有以前那麼急功近利。

除此之外，Jo Jo還提到了「家庭壓力」，「因為我爸跟我媽那邊都是大家族，我同輩兄弟姐妹都算是相當優秀，我念的是私立大學，又要考律師執照，難免會有家族壓力。在考上研究所之後壓力就明顯不見了，家人開始關心你什麼時候畢業，什麼時候要找工作。所以家庭壓力算是減緩了。」

名校光環之外的我還有什麼？

不同於Jo Jo和小史的「沉澱」，塞淵的研究生期間更多的感受其實是「迷茫」。從本科到現在她漸漸發現：學校的優秀不等於個人的優秀。「很多人都說985很厲害，但這只是因為我18歲那年考好了一場考試。而這之後呢？我在更好的平台上究竟學到了什麼呢？拋開名校光環，我和其他大學的學生又有什麼差別呢？」大四保研結束後，她有了將近一年漫長假期，很多人說這樣的空閒時間可以幫助自己思考到底想要什麼，但她卻依舊迷茫。「現在慢慢有了一些頭緒，我發現光想是想不出來的，你需要不斷充實自己，去學習新東西，去探索新領域，慢慢才會發現自己想要什麼，不想要什麼。」

學業、就業、家庭……其實兩岸青年面對的問題都差不多，我們從小習慣了應試教育，長大後依然常常會把某場考試當成是解決壓力的捷徑，比如考研，比如考律師執照。或許邁過考試的這個坎，可以暫時幫助我們緩解壓力。但學歷說到底只是一紙文憑，學歷之外我還能收穫什麼，才是我們更應該思考的問題。

（《研究生的煩惱》之三）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）