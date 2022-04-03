羅智強深夜於臉書發布消息，取消原訂今日直播的重大宣告，顯然是承受了來自國民黨中央的龐大壓力，這也讓國民黨的桃園市長布局，增添了許多變數。

羅智強可謂是國民黨積疲已久的劣勢中，唯一驍勇彪悍的戰將，知名度之高、堅韌力之強，早已壓倒群倫、獨步全黨。但是，儘管支持度極高極廣，卻依舊難敵國民黨的地方派系，桃園行腳，所到之處，阻礙重重，不但有人放冷箭、扯後腿，甚且還揚言不惜退黨以要脅。

今年國民黨的選情，在我看來，其實是敗勢已定，再難有若何作為了。原因倒不在民進黨的人選有多優秀、行政力有多雄厚，或者是媒體均在其牢牢掌控之中，而是整個泛藍的向心力，已在逐步瓦解、消散之中。欲以散漫、灰心、分崩離析的民心，對戰民進黨團結、積極，有志一同的士氣，其勝負其實是不待選舉結果出來，就可以一言而決的了。

國民黨民心的潰散，主因來自於各謀其利、各為其政，斤斤於個人、派系的成敗，而罔顧大局。只要自己猶有機會巴上一個位子，國民黨的未來、中華民國的未來，都可以視若無睹，好說歹說的「團結」，都只是空話，凡是對己不利的事，就一定或明或暗加以杯葛，讓民心灰冷至極。好不容易有羅智強等人，如炸彈引信，具有無限爆發力，足以驚動人心、恢宏士氣的功效，卻又偏有來自地方與黨中央的層層施壓，令其有志難伸、有力難使，這豈不更如雪上加霜，徹底讓人絕望？

羅智強之所求，不過就是初選而已。在人選未定之先，各憑實力、各展其能，以民調為依據，原就是最公平的競爭，也正是民主的真諦。可從黨中央到地方派系，皆視若畏途，反而欲以協調取代。所謂協調，當然是以「勝選」為唯一目的，但經過其間的紛擾、糾葛、妥協，最終綁定的人選，未必能具有必勝的優勢，反而先激起了人心的不平與憤懣。我敢肯定，最少有三分之一的泛藍選民，會因此而拒投、罷投，乃至反投。原來尚可一拚的戰局，反倒因此自壞長城，而從此欲振乏力了。這還不僅僅止於桃園市而已，推衍以論，在骨牌效應下，恐怕各地方都將岌岌可危了。

羅智強在黨中央的壓力下，被迫延後作決定。在這短短幾日的時間當中，我們不知道他最後將作出怎樣的決定。但是，此事不僅攸關桃園市長的勝負，更為牽一髮而動全身的未來路線，藍營所期望於羅智強的，是鍥而不捨，是破釜沉舟，雖千萬人吾往矣。急雷方能破山，飆風足以掃晦，暮氣沉沉的國民黨，也唯有大刀闊斧、鐵騎勇將，才能風雷再起、重締乾坤。

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