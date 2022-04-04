朋友的父母已是80多歲的老夫妻，妻有躁鬱症，一發作就不得了，又有輕微失智症，常常雞同鴨講。有時孩子會對父親說，是不是考慮將母親送去安養院？

老夫老妻同走天涯路

父親流著眼淚說：只要我活著，她情況再糟糕，仍是我的妻子，我在結婚時已許下諾言，我會一直陪在她身旁，照顧她，愛她到底。

我和妻子蘇老師結婚58年，沒有小孩，她家的親人全走了，現在她的在世親人就只剩下我一人。最近一年蘇老師身體一直變差，先是因肌少症，多次跌倒。後又發現有輕微失智，看她有時言不及意，我的心真的會痛，每每流淚不停。後來她又感染肺炎，加護病房住了三個星期。肺炎雖然好了，但長期臥床，已失去行動能力；又由於長期用鼻胃管，漸失吞嚥能力，進行復健，目前已完全康復。

在這個期間，每次看到或想到一個與我共同生活幾十年，健康活潑的人變成這個樣，就情不自禁地流淚。

我在她安

蘇老師住院時，我每天都早出晚歸到醫院陪伴她，雖然有請看護。但我能看到她，雖然她多數時間在睡，我心安，內心舒坦。有人要我多在家休息，注意健康，但我看不到她，待在家裡，也是心難安，無法休息的。

妻子蘇老師也是一樣，我在她安，我不在她就會難過。雖然有時，她勸我早點回家休息，但是我知道她心中是多麼不願意我離開的。

想到前面這位老人家說的，只要蘇老師活著，我都不會把她送進老人院，要去兩人一起去，而且要住在一個房間裡，真是希望有一天死也能死在一起。我曾經跟蘇老師半開玩笑地說，希望有天能一起回天家，例如坐飛機失事，兩人一起解決。蘇老師說那不行，還有許多乘客不也完了。最好有種飛機失事，只有我們兩人再見，其他乘客都平安降落。

想太多了，生死的事交給上帝吧！

妻子要的實在不多

蘇格蘭散文家卡萊爾娶秘書為妻，因工作繁忙，與妻子聚少離多，後來妻子過世，卡萊爾讀到妻子的日記：

「昨天跟他在一起一小時，像在天堂一樣，我好愛他唷！」

「我一整天都聽到他在走廊的腳步聲，現在天色已晚，我想他今天是不會回來的了。」

卡萊爾讀了妻子的日記，不禁心碎而泣，她每天只是想跟自己談談話而已，妻子要的實在不多。

每當我讀到這裡時，總是會流淚滿面，想到蘇老師跟了我一輩子，她從沒有跟我要過什麼，卻一味的愛我，為我犧牲奉獻，想到過去種種，又想到她的病痛，愈想愈對不起她。

各位好朋友，趁早去愛你的妻子吧！她們都要的不多，不要將來空留遺憾與虧欠，當愛你的妻子，如同愛你自己的身子，這是聖經的交代。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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