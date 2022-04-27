日本外務省日前公布2022年新版《外交藍皮書》，重申台灣是「極為重要的夥伴、重要的朋友」；日本主張防疫不該發生地理上空白，一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。新版藍皮書首次聲稱「美國的國力相對下降」，如今「正式進入了美中競爭、國家間競爭的時代」。

這是去年10月日本首相岸田文雄上任後，首次發布藍皮書。其中對於台日關係延續過去的基調。

日本對於台灣問題的關切，近來越來越不考慮中國的態度，對台灣的支持，不僅行諸文字，在口頭上的論述也越來越明顯。去年12月1日前首相安倍晉三在國策院舉辦的論壇中，他針對「台灣有事」進一步深化內涵，除了表示不僅是中國對台灣採取軍事動作才算「有事」，其他包括網路攻擊、製造社會動亂等，都屬於日本所謂的「重要影響事態」，所以「台灣有事即是日本有事，更是日美同盟有事」。

安倍的「台灣有事論」，已成為美日台關係的經典語彙。而近日安倍在美國《洛杉磯時報》投書，內文比較台灣與烏克蘭處境的異同，分析美國對台政策的模糊立場已經過時，現在應該有所改變。主要原因當然是如同藍皮書中所稱，如今「正式進入了美中競爭、國家間競爭的時代」。

而安倍在一場自由民主黨的集會演講談及台灣問題時，更以俄烏戰爭為鑑，呼籲美國向世界清楚表明，當中國入侵台灣時將保衛台灣，他還指出，美國長期以來對台灣採取戰略模糊，但這是危險的。

安倍主張美國對台「戰略清晰」，其實是呼應他那句「台灣有事即是日本有事，更是日美同盟有事」的經典論述。在俄羅斯不顧西方國家的反對之下，冒進的入侵烏克蘭，以一國之力對抗西方世界。在俄羅斯的冒進之下，未來沒有什麼是不可能發生的事，包括中國對台使用武力。

這當然也是日本新版的外交藍皮書會把台灣視為「極為重要的夥伴、重要的朋友」之因。為了支持「重要的朋友」，日本當前能做的就是延續前年的藍皮書首度明言支持台灣參加WHA的態度，今年更表明防疫不該發生地理上的空白，特別是這次爆發對全世界影響甚大的傳染病，應該以自由、透明、迅速的方式與各國及各地分享資訊，這也是日本政府展現支持台灣以觀察員身分參加WHA的明確態度。

其實，在安倍的「台灣有事論」與「戰略清晰論」的督促之下，雖然安倍現在是在野之身，但也看得出他對日本政府對台戰略的影響力。在美國還維持對台「戰略模糊」時，日本已經藉由安倍的論述對台「戰略清晰化」，而新版的《外交藍皮書》以支持台灣參加WHA做範例，顯見日本對台戰略已經走向清晰化，這是否會影響美國對台戰略也跟著清晰化，在美日安保的「共同體」之下，應該也不遠了。

（作者為台灣國際戰略學會理事長）