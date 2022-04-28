快篩試劑實名制首日上路，健保系統塞爆當機，引發民怨，藥局藥師成政府無能的代罪羔羊。防疫超前部署口號喊了兩年多，連預算都編列了，居然現在連快篩劑都還搞不定。這波搶買快篩之亂，難道沒有官員要負責嗎？

隨著疫情不斷升溫，加上防疫居家隔離「3+4」政策，讓快篩試劑需求大增，民眾抱怨排隊想買快篩都買不到，一劑難求下怎談防疫自主應對？連自家立委都看不下去，民進黨立委高嘉瑜指出，去年7月就收到在德國的台灣友人建議，請食藥署放寬快篩試劑的認證及准許自國外寄送回台，目前德國人每天都快篩後才出門，因他們隨處可購得的唾液快篩試劑，要價才一歐元，約合台幣30元。

陳時中每天召開記者會，真是日日作秀，卻連基本的防疫物資都部署不力，防疫超前部署真成了全民燒錢部署，有錢排隊還買不到快篩試劑，最讓民眾氣憤的是，讓連篩檢方式測口水都比插鼻子便宜。這根本是把全民當冤大頭，如此防疫新台灣模式表現真是不堪。

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