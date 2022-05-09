陳文茜說: 沒有群體免疫、Omicron不溫和。林氏璧醫師發表公開信，質疑其 「對新冠用藥完全誤解」，指「您也罵得正確有水準一點」，認為其節目兩年來 「散播恐懼」「還不夠多嗎?」

究竟，誰更需要罵得有水準一點?

一、新冠沒有群體免疫，這已廣為國際所知道了。由於持續變異的特性，越傳播、越變異，舊免疫力難擋新變種，而且新冠的免疫力，不論自然感染或疫苗，都不持久，加上兒童無法打疫苗、會有長期後遺症，想透過大規模感染(mass infection)來擺脫疫情，是愚蠢、無用而可惡的。有一群人長期在講疫苗打幾%就可以開放，然後不斷變更那個幾%的價碼，這本身就已自證是胡說八道。

二、主張共存是社會屠殺，尤其是對無法打疫苗的孕婦與兒童，是無情而不負責任的殘酷做法 (他們不是不願打，而是無法打)。臺灣預防接種委員會才剛決議國小生不打疫苗，在這樣的情況下開放，等於是蓄意殺害兒童。兒童感染後的新冠後遺症盛行率，根據最新的全球系統性回顧分析，可能高達25%(與研究對象罹病時嚴重度有關)，對個人、家庭與社會的長期影響，不容輕忽。兒童所面臨的處境，正是我在去年英國自由日緊急國際記者會所提出的論點。

三、Omicron的intrinsic virulence(內在毒性) 根本不低，加上其狂風掃落葉般的超強傳播力，所到之處對各年齡層都造成大量傷亡。不僅醫療崩潰，更因唇亡齒寒效應，對經濟造成重創且出現嚴重的社會失序。想用大規模感染救經濟，結果是害慘經濟。

四、主張共存、唱和政客、替政客抹粉，並到處宣稱兒童死亡率比老人低很多的人，是犯了違背醫學良心與昧於科學事實的致命謬誤。109年全台灣1-4歲兒童一整年總死亡人數133人，主要是車禍、溺水、先天性畸形與腫瘤等，而孕婦一整年共死亡21人，多死一人就是超額死亡5%了，怎麼會誇張到認為新冠對他們造成的死亡叫做 「很低」，說比老人低很多? 櫻桃應該被跟蘋果比重量嗎? 不斷把焦點轉移到老人，使人覺得死的是本來就差不多要死的，不痛不癢，同時又相較之下把嬰幼兒的死亡輕描淡寫。請問有哪個進步的社會不知道應該確保孕婦與嬰幼兒平安的? 實是為當局抹粉抹過頭。

五、抗病毒藥物本來就不是誰都能用。我先前分析疫情初期的重症與死亡當中，就有約1/3的人不是抗病毒藥物的適用對象，至於適用對象(長者、慢性病患者)，則又常要擔心交互作用。孕產婦與兒童都不在適用之列。這豈不更證明，不是會唸幾個藥名、有錢當大爺買藥，就可以大搖大擺侈言共存? 更何況，政府根本沒有能力提供普及而準確的檢驗(事實上PCR、LAMP核酸檢測，都可以自採，而且可以即時做、即時得知結果)、也還沒把藥買好、還沒下放，這一切，不是更證明主張共存者為虎作倀的愚昧與可惡嗎? 還動不動把CDC官員拿出來秀一下，好像有一種跟在三號大哥身邊的威風?

只有認知到沒有群體免疫、認知Omicron不溫和(這我每次投書都一再警告)、知道躺平式的共存政策本身是一種大屠殺 (美國專家在去年英國自由日前的緊急國際記者會就呼籲過了)，才不會飛蛾撲火、拿人命豪賭；才會戒慎恐懼，做好應變整備，而不是愚蠢以為跟時髦很高明。動不動就說 「人家歐美都開放了」，這句話本身就是外行土包子說的；歐美死那麼慘、經濟跟著慘，有什麼值得跟的? 倒是，人家共存之下發展出來的快速、精準、便宜又普及的檢驗，台灣有學嗎? 呼吸道防護，台灣有懂嗎? 醫護出走潮，台灣準備好了嗎?

術業有專攻。沒學過公衛的紅頂醫師，可以指正別人臨床知識的不足，卻看不見自己的盲點，還在為執政者護航。陳女士不捨蒼生的大方向是對的，瑕不掩瑜；但林醫師對政策的大方向太外行，誤判了，還要嚷嚷，也就實在讓人看不下去。（作者為健康永續教育基金會董事長）

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