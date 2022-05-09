「醫師，我感冒、咳嗽、喉嚨痛、還有鼻涕……」聽著移工朋友以生澀的國語訴說病苦，接著緩慢地拿出「兩條線」的快篩試劑，我頓時明白，他想要表達「自己確診」了！

迅速消毒並隔離，是我的第一個處置，雖然醫護都有按照防疫準則，穿戴完善的標準防護配備，但直接面對陽性確診者，我們還是必須以最嚴謹的防疫態度，審慎地清消幾次，以確保醫療環境的衛生無虞。

當我聯繫移工朋友的主管，嘗試提醒他底下已有員工確診，要留意相關防疫規範，但得到的回饋卻是電話彼端一派輕鬆且淡定的答覆：「好啦！我知道啦！」當下，我不禁震撼且擔憂起來，這難道是台灣當前的一個縮影嗎？該不會因為政府的無所謂而導致民眾無視疫情威脅？又或許人民已被政府「溫水煮青蛙」而對疫情麻痺了呢？

諸如蔡壁如立委等人難過地道出醫護人員「對抗新冠」的無力與心酸，特別是那句：我們好累，如果自己也能確診，或許可以名正言順地休息一下……，短短一句話，訴說著多少令人鼻酸的無奈及苦楚啊！

因為有站在第一線，為政府、社會抵擋病毒肆虐的醫療人員，這些身居廟堂的高位者，才得以安坐辦公室，輕鬆地播報每日數據，抑或是出席大小應酬，飲酒高歌，只不過這次我們真的累了，被過度消耗得「兵疲馬困」了，看看自己診所的團隊，自去年7月起配合政府防疫、接種疫苗，將屆一年了，沒看見這政府有何進步的作為，一樣無意義的下午連續劇，一樣什麼都沒有準備的蔡政府，莫非真要等到台灣醫療崩潰的那天，政府才能醒悟嗎？

政府一再洗腦民眾：95%感染者都是無症狀或輕症，更是沉醉在隱瞞黑數的「加零」喜悅中，殊不知謊言說久了，連撒謊者自身也信以為真。

政府只說多數是輕症，卻沒有老實告知康復後會留有什麼樣的後遺症？更糟的是，竟然還要民眾「自主應變」，這叫可憐的老百姓們情何以堪？

在政府「放生式」的解封政策之下，台灣人民的生活被嚴重影響，苦不堪言，更遑論那離鄉背井的三、四十萬移工朋友，因為存在語言及溝通方式的隔閡，政府的管理方式也無法做到集中管理，使得遵循防疫通則變得無比困難，對此，筆者呼籲，中央與地方政府一定要通力合作處理，否則「移工感染黑數」及「失聯移工的防疫管理」，即將成為無可彌補的破洞。

沒有超前部署就一定會導致醫療量能不足，而一個誇大、自滿的部長，只懂得爭功諉過，只會把不利益甩鍋給民眾承擔，這難道就是民進黨政府所展現的執政風格嗎？

面對疫情，我們到底要如何解封？要如何讓人民安心？請政府儘速提出解決之道，並在解封路上找到最令民眾安心的方案！

（作者為醫師，前彰化縣醫師公會理事長）

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